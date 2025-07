Snažan zemljotres jačine 8,8 Rihterove skale pogodio je juče Kamčatku i izazvao cunami na obalama Rusije, Japana, ali i Sjedninjenih Američkih Država gde je stigao do Havaja, Aljaske i Kalifornije.

Talasi su stigli i do Fracuske Polinezije, a upozorenje na cunami izdale su i vlasti Perua. Južnoameričke zemlje počele su evakuaciju građana, a milioni ljudi i dalje strahuju.

