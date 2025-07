Slušaj vest

Nakon što je zemljotres jačine 8,8 stepeni Rihtera pogodio Kamčatku i izazvao cunami visine 4 metra, pokrenuta su upozorenja i evakuacije širom Tihog okeana.

Detaljnije o cunamijima i da li postoji mogućnost da pogode nama bliski Jadran, za jutarnji program Kurir televizije, pričao je, prof. Dragan Milovanović, geolog.

Zašto je javnost toliko zabrinuta?

- Najveća opasnost i opreznost je upravo od pojave cunamija. Ostrva se nastavljaju dole na Japan, pa na Filipine, potom Indoneziju i to je velik i dugačak prostor, a nalaze se na okeanu, pa je ta energija stvorila cunami. Japanu je to kao dobar dan, ali eto i na Havajima se desio, koji su inače hiljadama kilometara daleko. Međutim, cunamiji su prilično brzi, oni idu i do 700 km/h, dakle kao brzina aviona. Za sada ima materijalnih šteta, ali za sada nema ljudskih žrtava, a nadamo se da će tako ostati - započeo je Milovanović.

Koliko cunamiji mogu da budu razorni?

- Oni su zapravo posledica zemljotresa prilikom oslobađanja energije, to se događa 10-15 kilometara u dubini zemlje. Ona se na kopno odražava kao drhtanje tla koje uzrokuje rušenje objekata. Kada to tlo zadrhti, ono se u vodi mnogo lakše i brže prenosi, pa dolazi do promene morfologije okeanskog dna, a imajući u vidu kolika je tu dubina, a ta je promena intezivna, to uzrokuje kretanje vodenih strujanja i ona idu neverovatnom brzinu, čak do 800 kilometara na sat, a mogu dostići visinu i do deset metara.

Da li postoji mogućnost da se cunami desi na Jadranu?

- Mali cunamiji su bili na ovim prostorima, a ovaj zemljotres je skoro 9 stepeni, a kada bi se to desilo na ovim prostorima, pa i u čitavoj Evropi, to bi bilo toliko razorno, da bi malo zgrada ostalo neoštećeno, a mnoge bi bile srušene. Japan i te države sve to znaju, pa i planski grade po posebnim pravilima.

