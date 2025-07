Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da želi sporazum o okončanju rata u Ukrajini do 8. avgusta, saopštile su danas SAD Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

„I Rusija i Ukrajina moraju da pregovaraju o prekidu vatre i trajnom miru. Vreme je da se postigne sporazum. Predsednik Tramp je jasno stavio do znanja da se to mora učiniti do 8. avgusta. Sjedinjene Države su spremne da preduzmu dodatne mere kako bi osigurale mir“, rekao je visoki američki diplomata Džon Keli Savetu bezbednosti.