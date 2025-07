Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je danas u Jerusalimu da je Izrael u opasnosti da postane diplomatski izolovan usred rastućeg međunarodnog negodovanja zbog humanitarne situacije u Pojasu Gaze , kao i da Berlin pokušava da to spreči.

A to je trenutno u opasnosti u ovoj situaciji. I ako postoji jedna zemlja koja ima odgovornost da ovo spreči, onda je to, po mom mišljenju, Nemačka", rekao je Vadeful novinarima, preneo je Tajms of Izrael.