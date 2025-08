Ubrzo nakon Trampovog ultumatuma Rusiji da prekine ratna dejstva u Ukrajini došlo je do razmene oštrih reči šefa Bele Kuće i bivšeg ruskog predsednika Dmitrija Medvedeva na društvenim mrežama . Oba zvaničnika obraćala su se jedan drugom u pretećem tonu, a ono što je privuklo najviše pažnje jeste pominjanje pretnje nuklearnog sukoba o čemu je u jednoj objavi metaforički pisao Medvedev.

Predsednik SAD poručuje Medvedevu da treba da pazi šta govori i da ulazi na opasnu teritoriju. Rusku ekonomiju proglašava mrtvom. Bivši ruski predsednik na to odgovara da bi Amerikancima trebalo da bude poznato koliko je opasna "mrtva ruka" s obzirom na tamošnji filmski i serijski program o hodajućim mrtvacima. Mnogi su ovu poruku protumačili kao metaforu za automatsko aktiviranje ruskog nuklearnog arsenala.

- Treba se osvrnuti naravno i na to što je Medvedev sam istakao, tačnije pomenuo "mrtvu ruku". To pojedini analitičari posmatraju kao spremnost Rusije da uđe u direktan sukob s tim da ja se baš ne bih složio sa tim. Dimitrij Medvedev i njegova komunikaciona uloga u celoj toj platformi Ruske federacije jeste upravo ta - da on izlazi kao neki glasnogovornik najgorih mogućih stvari i čovek koji je jednostavno scenarista apokalipse - kaže Aleksandar Stanković, politikolog.