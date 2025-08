Francuska i 14 drugih zemalja potpisale su deklaraciju pod nazivom Njujorski poziv koji sugeriše na priznavanje palestinske države u narednim mesecima . Od Španije, Norveške i Irske koje su nedavno priznale Palestinu, pa sve do 130 zemalja globalnog juga i Sjedinjenih američkih država koje biraju oprez, pitanje priznanja Palestine ostaje test savesti međunarodne zajednice.

- Sama deklaracija više ima jedan simbolički karakter, neće imati nikakav trenutni efekat čak i da dođe do tih priznanja, iako smo videli da postoje određeni uslovi koji su stavljeni na priznavanje same palestinske države, ono što može da da bude najveći uticaj, barem u ovoj najbližoj budućnosti, je taj pritisak koji može da bude izvršen i Izrael upravo većim priznavanjem same palestinske države od međunarodne zajednice. Tako da negde u ovom trenutku više je jedan simbolički politički potez nego što možemo očekivati neke praktične promene na terenu.