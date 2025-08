Ruski i beloruski specijalisti, kako je najavio, već su odredili položaje za raspoređivanje "orešnika" u Belorusiji, tako da se to očekuje najkasnije do kraja godine.

Lukašenko je zatražio razmeštanje "orešnika" u Belorusiju prošlog decembra, nedugo pošto je novo oružje prvi put ispitano u borbenim uslovima. U maju su zvaničnici u Minsku potvrdili da su već izabrali lokacije za "orešnike" i da ih očekuju do kraja 2025.

Foto: YouTube/ New Horizon TV

Foto: YouTube/ New Horizon TV

"Zapad neka tamo koncentriše protivvazdušnu odbranu i pokuša da presretne napad. Mi smo spremni na to", poručio je ruski predsednik.

"Trenutno Amerikanci imaju protivraketne baze u Poljskoj i Rumuniji, čiji sistemi jednostavno po visini i daljini ne mogu ni da dolete do putanje kojom leti 'orešnik'. A da bi je presreli, potrebno je vreme, međutim, da oni i uspeju da dolete do 'orešnika', on je već odvojio svoje eksplozivne blokove", objasnio je ruski lider.