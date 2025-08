Saša takođe izričito negira da je bila na gradilištu gde se kasnije krila Marija. Tvrdi da se to vidi i na snimcima kamera i u policijskoj istrazi.

Mercalova nije ostala dužna, pa je emotivno poručila Marijinoj porodici: "Mislite da za klevetu nećete odgovarati? Hoćete! Ne treba, Ana, da sada govorite kako vam preti Saša Mercalova. Je l’ vam normalno da me predstavljate na takav način? To nije u redu! Za sve postoji odgovornost. To što ste sada u Norveškoj, neće vam pomoći. Sada znate istinu," izjavila je Saša.