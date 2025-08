Bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden izrazio je zabrinutost zbog napada na vladavinu prava i pretnji građanskim pravima pod predsednikom Donaldom Trampom ističući da su to mračni dani.

Obraćajući se u četvrtak Nacionalnoj advokatskoj asocijaciji u Čikagu, Bajden nije pomenuo Trampa imenom, ali je bilo jasno da je on bio meta njegovih primedbi koje su trajale oko 20 minuta.

"Ne možete to da ulepšavate. Ovo su mračni dani" , rekao je Bajden pred gotovo 1.100 članova pretežno Afroameričke pravne organizacije.

"Po mom mišljenju, nalazimo se u takvom trenutku američke istorije, što se ogleda u svakom surovom izvršnom činu, svakom ukidanju osnovnih sloboda, svakom urušavanju dugogodišnjih, uspostavljenih presedana", rekao je on.

"Prijatelji moji, moramo da se suočimo sa surovom istinom o ovoj administraciji, a to je da je njen cilj da poništi sve ono što smo postigli tokom moje administracije" , istakao je Bajden.

Prema njegovim rečima, ona briše istoriju umesto da je stvara, briše pravičnost, jednakost, samu pravdu i to nije preterivanje, to je činjenica.

"Džo Bajden je između spavanja na plaži i predaje predsedništva autopenom (automatizovani potpis), proveo dane gledajući kako njegovi pomagači razaraju naš Ustav pomoću autopena kroz pravne bitke, invaziju južne granice i prodaju naše zemlje ostatku sveta. On je poslednja osoba koja bi trebalo da govori o tome kako se vodi ova zemlja, s obzirom na to da ju je on uništio", naveo je portparol Bele kuće Harison Filds, u odgovoru na Bajdenovo obraćanje.