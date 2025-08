Italijanski list navodi da je nakon karijere u obaveštajnoj i vojnoj službi Savostjanov bio angažovan u više ruskih vlada, uključujući i one od dolaska na vlast predsednika Vladimira Putina.

- Delovanje predsednika SAD je odraz onoga što radi Vladimir Putin, koji je ovih godina u više navrata nastojao da vrši pritisak na zapadno javno mnjenje odajući utisak odlučnosti da "ide sve do apokalipse", koja u stvarnosti nikada nije bila istinska. Mnogo puta je ta taktika urodila plodom. U (zapadnim) društvima se javljala panika, Bela kuća je tražila kompromise, a u suštini su davani ustupci Putinu. To se desilo u februaru 2014. tokom okupacije Krima. Zatim u februaru 2022. na početku rata s Ukrajinom i u oktobru 2022. kada je Putin morao da spasava trupe koje su zaglibile u Hersonskoj oblasti i kada je bilo potrebno zaustaviti američke vojne isporuke Ukrajini. To su samo neki od primera - navodi Savostjanov.