- Ovo se neće skoro završiti, nažalost. U više navrata smo imali utisak da je to tu negde, da će biti pomirenja, da će se sesti za mirovni sto i dogovoriti o svemu. Nažalost, to se nije desilo. Pre 3-4 meseca u Istanbulu je Erdogan napravio samit, ali se tu nisu pojavili glavni igrači, već predstavnici država. To je bio dogovor, ali bez njih dvojice za stolom teško da možemo računati na mirovni ishod - kaže Gajović.