Šira mreža mučitelja

Uznemirujući video snimci - podstiču nove članove na strahote

BBC je video dokaze koji ukazuju na to da su i deca uključena u ove grupe. „Imam 10 godina i volim da mučim mačke“, objavio je jedan član. U septembru 2023. godine, mreža je čak promovisala takmičenje „Ubij 100 mačaka“, tokom kojeg su članovi bili podsticani da vide koliko brzo grupa može da muči i ubije 100 mačaka.

Postaješ član grupe samo ako si mučio mačke

„Bila sam zgrožena što moram da budem prijateljska“, rekla je aktivistkinja, koja ne želi da bude imenovana. Komunicirala je sa njim nekoliko nedelja i infiltrirala se u mrežu. „Bio je to beskrajan niz video snimaka mučenja, jedan za drugim“, rekla je.

„Jednostavno sam osećala da ne mogu da izdržim. Stalno sam mislila da iako mu šaljem poruke, ne mogu da gledam video snimke. Morala sam nekako da isključim mozak“, dodala je. Na kraju je ubedila muškarca da obavi video poziv. Na osnovu poziva, grupa je identifikovala 27-godišnjeg muškarca koji živi u japanskoj prestonici Tokiju. Kada ga je kontaktirao BBC, on je snažno negirao bilo kakvo učešće u aktivnostima zlostavljanja životinja.

U Kini ne postoji zakon koji bi ovo zaustavio

„U Kini ne postoje zakoni koji bi ovo zaustavili. To znači da zlostavljači i mučitelji mogu efikasno da rade šta god žele i da ostvare ove veoma sadističke fantazije bez ikakvih posledica. Snimci se zatim objavljuju i to je u osnovi globalni problem jer to znači da svi imaju pristup ovim video zapisima. Deca ovo gledaju“, rekla je aktivistkinja.