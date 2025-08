Objasnila je i da je rezervisala tandem let parasejlingom sa prijateljicom, ali da im je osoblje reklo da je previše vetrovito da idu zajedno. Zbog toga su rešile da lete sa instruktorom.

Ali je rekla da je njen let bio potpuno drugačije iskustvo.

"Osetila sam kako mi se zadnji deo bikinija pomera, a on je vukao kaiš. Mora da je zatezao pojas da bi me približio", rekla je za The Sun.