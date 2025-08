Kako se navodi, “kriza plastike” uzrokuje bolesti i smrt među ljudima svih doba - od najranijeg detinjstva pa sve do starosti - i odgovorna je i za najmanje 1,5 biliona dolara godišnje u zdravstvenim troškovima.

Pokretač krize je ogromno ubrzanje proizvodnje plastike, koja se od 1950. povećala više od 200 puta, a očekuje se da će se maltene utrostručiti do 2060, dostižući preko milijardu tona godišnje. Iako plastika ima mnogo važnih upotreba, najbrži porast beleži proizvodnja one za jednokratnu upotrebu, kao što su flaše za piće i pakovanja za brzu hranu.

Plastika zatrpala globus

Trenutno čitavu planetu – od vrha Mont Everesta (8.849 m) do Marijanskog rova, najdubljeg dela svetskih okeana (11 km) i najdubljeg mesta na Zemljinoj kori –zagađuje osam milijardi tona plastičnog otpada, navodi se u analizi, prenosi “Gardijan”.

U analizi se navodi da plastika ugrožava ljude i planetu u svakom stadijumu, od ekstrakcije fosilnih goriva od kojih se pravi, pa preko proizvodnje i upotrebe do odlaganja. To dovodi do zagađenja vazduha, izlaganje toksičnim hemikalijama i infiltraciju mikročestica plastike u telo.