Prema izveštaju Military Watch magazina, hipersonična krstareća raketa 3M22 „Cirkon”, koja je do sada bila deo arsenala ratne mornarice, sada je dobila vazdušni nosač – i to ni manje ni više nego , najmoderniji ruski lovac pete generacije - Su-57.

Ova izjava potvrđuje višegodišnje spekulacije u ruskim medijima o adaptaciji hipersoničnog oružja za Su-57, a sada izgleda da je to i zvanično realizovano. Još u februaru 2023. pojavile su se informacije o razvoju kompaktne hipersonične rakete „vazduh-zemlja“, posebno dizajnirane za Su-57.

Sve ukazuje na to da je u pitanju avionska verzija rakete „Cirkon”, koja je već deo naoružanja ruskih površinskih i podvodnih brodova.

Raketa 3M22 „Cirkon” ima domet do 1.500 km, dostiže brzinu do 9 maha (11.000 km/h), a njena bojeva glava teži do 400 kg. Zahvaljujući ogromnoj kinetičkoj energiji, sposobna je da uništi i najteže oklopljene ciljeve, uključujući velike ratne brodove.