"Zaista sam mislio, budući da sam optimista, ili se nadao da će barem polovina, još bolje tri četvrtine 2025. godine proteći u miru. Mislio sam da će američki predsednik položiti zakletvu u januaru, potom će doći do previranja koja će trajati tri meseca, i zatim će biti predstavljen plan kako svet dolazi do mira", rekao je Orban.

"Možemo tim putem ići još nekoliko meseci, ali to nije održivo. Čak i ako jeste prohodan, na kraju tog puta je litica. To nije nešto što možemo da finansiramo. Nemamo novca za to, pogotovo ne da trošimo ono što imamo na kupovinu američkog oružja umesto razvoja sopstvene vojne industrije. Dakle, i razvijati industriju i kupovati oružje - za to novca nema", upozorio je.