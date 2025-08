Razrušeni gradovi, stotine hiljada raseljenih i sve češće slike dece koje umiru od gladi – to je sada svakodnevica Gaze.

To je čak 40 puta skuplji način isporuke od kamionskog, a nije ni bezbedan: padobrani se ne otvaraju, paketi padaju u more, ljudi stradaju pokušavajući da ih izvuku. Prema podacima UN, u jednom incidentu pet osoba je poginulo kada im je na glavu pala paleta.

Od 7. oktobra 2023, kada je Hamas izveo napad na Izrael, Gazi je zabranjen pristup stranim novinarima. To je bez presedana u savremenom ratovanju – zona totalne blokade informacija. BBC navodi da svet danas Gazu vidi samo iz vazduha – kao polje pepela, ruševina i kratera. Prema procenama, čak 92% svih čvrstih objekata je uništeno ili teško oštećeno.

U Gazi je do sada, prema procenama, poginulo više od 60.000 ljudi. Rat je ušao u novu fazu – glad se koristi kao sredstvo pritiska. Izrael poručuje: humanitarni koridori će biti otvoreni tek kada Hamas oslobodi taoce. Hamas odgovara: pustićemo taoce kada konvoji dobiju prolaz.

Jordan je u julu sproveo 140 vazdušnih isporuka pomoći, a uz podršku drugih zemalja ukupno je isporučeno 325 tona hrane. Međutim, to nije ni blizu dovoljno za dva miliona ljudi.

U improvizovanim grobnicama do sada je sahranjeno najmanje 230 novinara. Gaza krvari i gladuje, a jedina nada njenim stanovnicima su snimci i slike koje uspeju da stignu do sveta – u nadi da će izazvati reakciju. Za sada, to se ne dešava.