Poverenje građana Ukrajine u predsednika Volodimira Zelenskog palo je na najniži nivo u poslednjih šest meseci, pokazalo je najnovije istraživanje koje je sproveo Kijevski međunarodni institut za sociologiju KMIS u periodu od 23. jula do 4. avgusta, prenosi Rojters.

Istraživanje KMIS-a, započeto dan posle spornog glasanja 22. jula, pokazalo je da Zelenskom trenutno veruje 58 odsto građana u odnosu na 74 odsto u maju, kada je zabeležen vrhunac u poslednjih 18 meseci, i 67 odsto iz februarsko-martovskog perioda.

Građani su posebno kritikovali brzinu i netransparentnost donošenja odluka, koje su, prema oceni analitičara, podstakle nezadovoljstvo u vreme kada je borba protiv korupcije jedan od ključnih zahteva EU na putu članstva Ukrajine.

Prema podacima KIIS-a, među onima koji izražavaju nepoverenje prema Zelenskom, 21 odsto njih kao razlog navodi korupciju, a 20 odsto način vođenja rata.

U demografskoj strukturi ispitanika, pad je najizraženiji među mladima do 30 godina, sa 74 na 59 odsto.

Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od preko 1.000 građana na teritoriji pod kontrolom ukrajinske vlade.