U Albaniji trenutno bukti više velikih požara, a jedan od njih izbio je u šumi u blizini fabrike oružja u Polićanu. Vatra se širi u blizini zone C, gde se nalaze magacini sa eksplozivnim materijalom, javlja Top Channel.

Na licu mesta nalaze se vatrogasci, vojska i helikopter iz baze Kučova. Predsednik opštine, Adriatik Zotka, takođe je prisutan na terenu i uputio je hitan apel za pomoć, upozorivši da bi eventualna eksplozija magacina predstavljala ozbiljnu opasnost za naselje Kaluč, koje se nalazi na svega 200 metara udaljenosti.

Drugi požar izbio je na groblju sela Dermi, gde plamen preti da zahvati maslinjake koji okružuju groblje.

Treći požar velikih razmera zahvatio je danas popodne borovu šumu između sela Đinoćar i Drenje. Vatra se brzo proširila na veliku površinu, dok je intervencija vatrogasnih jedinica onemogućena zbog nepristupačnog i strmog terena, kao i velike gustine šume.

Predsednik sela Đinoćar, Nuri Glava, izjavio je za medije da bi se situacija mogla pogoršati tokom noći, jer požar preti da se proširi ka naseljenim mestima. On je apelovao na hitnu vazdušnu intervenciju, ističući da trenutna oprema ne može da prodre do požarišta. Do sada je izgorelo više od tri hektara borove šume.

Meštani sumnjaju da je požar podmetnut, s obzirom na to da se žarište nalazi duboko u šumi, daleko od bilo kakvih puteva ili kuća.

Lokalne vlasti i vatrogasne službe nastavljaju da prate situaciju, dok opasnost od širenja vatre na okolna sela ostaje visoka.