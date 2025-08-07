Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je sinoć da namerava da uvede 100 odsto carine na "čipove i poluprovodnike".

On nije precizirao datum stupanja na snagu ove nove carinske takse.

- Uvešćemo značajne carine na čipove i poluprovodnike, oko 100% - izjavio je Tramp u Beloj kući.

Donald Tramp Foto: KENNY HOLSTON / POOL/New York Times / POOL, Julia Nikhinson/AP, Samuel Corum / Pool via CNP /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

On je dodao da je "to dobra vest za kompanije koje ih proizvode u SAD".

(Kurir.rs/Beta-AFP)

