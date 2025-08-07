NOVA PREDSEDNIČKA OBJAVA
TRAMP ĆE UVESTI CARINE OD 100% NA UVOZ ČIPOVA U AMERIKU! Iz Bele kuće poručio da je "to dobra vest za kompanije koje ih proizvode u SAD"
Tramp najavio carine od 100% na čipove
Američki predsednik Donald Tramp saopštio je sinoć da namerava da uvede 100 odsto carine na "čipove i poluprovodnike".
On nije precizirao datum stupanja na snagu ove nove carinske takse.
- Uvešćemo značajne carine na čipove i poluprovodnike, oko 100% - izjavio je Tramp u Beloj kući.
On je dodao da je "to dobra vest za kompanije koje ih proizvode u SAD".
(Kurir.rs/Beta-AFP)
