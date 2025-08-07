Slušaj vest

U Kremlju je održan važan sastanak između ruskog predsednika Vladimira Putina i Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa.

Ovaj sastanak, koji je trajao čak tri sata, dolazi neposredno pred istek roka koji je Tramp postavio Rusiji, da do petka postigne dogovor sa Kijevom o prekidu vatre u ratu u Ukrajini. U suprotnom, Bela kuća najavljuje oštre sankcije i sekundarne kaznene mere za sve koji posluju sa Moskvom.

Bumbić uživo iz Čikaga: Ušli smo u završnu fazu rata u Ukrajini - Sankcije će škoditi i samoj Americi Izvor: Kurir televizija

U igri je čak i predlog o tzv. “vazdušnom primirju”, odnosno privremenoj obustavi napada dronovima i projektilima, ali uz uslov da i Ukrajina pristane. Dok se sa Zapada pojačava pritisak, iz Kremlja poručuju da se razmatraju svi scenariji.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je analitičar Nenad Bumbić, koji se u program uključio uživo iz Čikaga.

- Dobro je da imamo intezivne kontakte na samom vrhu američke administracije. Ovo je već peti sastanak, dobro je da se razgovara. Pokazitelj da se krećemo ka mirnom rešenju su činjenice na obe strane konflikta - kaže Bumbić.

On navodi da je 2022. godine u Ukrajini od 70% do 75% Ukrajinaca podržavalo je da se rat nastavi, želeli su da se Ukrajina odbrani i izbori:

- Kada je letnja ofanziva pala i Ukrajina nije uspela da dođe do Krima podrška je pala na 60% do 65%, a u oktobru prošle godine podrška je pala ispod 50% ispitanika. Ukrajinci imaju svest da su ciljevi koji su ranije postavljeni i o kojima se govorilo nešto neostvarivo, Zelenski je u položaju da može politički da prihvati rešenje koje podrzumeva prepuštanje dela ukrajinske teritorije Rusiji - kaže Bumbić.

Bumbić tvrdi da rat nije popularan ni u Rusiji, pa dodaje da veruje da su strane shvatile da neće ostvariti svoje prvobitne ciljeve.

- Mir možda nije na dohvat ruke, možda to ne bude za mesec dva, to će svakako da potraje, ali mi ulazimo u završnu fazu rata - kaže Bumbić.

Govoreći o sankcijama koje je Amerika najavila, Bumbić kaže da bi ovakva odluka loše uticala i na samu Ameriku, jer ukoliko sve države poslušaju Trampa i prestanu da nabavljaju naftu od Rusije, cena nafte će skočiti zbog manjih količina nafte.

- Svesni smo da je situacija nepovoljna po Ukrajinu, kada veliki prave dogovore, mali ne dobiju uvek ono što žele. Ukrajina sa jedne strane apsolutno zavisi od pomoći zapada, ne može da ostvari ciljeve bez njih. Najveća nepoznanica je kako će se osigurati jedan od ruskih zahteva da Ukrajina bude neutralna zemlja - kaže Bumbić.

Bumbić ističe da je jasno da Ukrajina neće dobiti svoje zahteve, a onda navod i informaciju da se trenutno van Ukrajine nalazi preko milion osoba muškog pola, u starosnoj dobi služenja vojske.

- Više od milion osoba koje bi mogle da budu u vojsci u Ukrajini su pobegli u inostranstvo i Ukrajina ne može da ih vrati.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs