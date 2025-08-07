Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp mogao da se lično sastane sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom već naredne nedelje kako bi razgovarali o prekidu vatre u Ukrajini, ali bi taj samit bio uslovljen susretom šefa Krmelja s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

To je za NBC njuz izjavio neimenovani zvaničnik Bele kuće.

Navodi se da je Stif Vitkof, Trampov specijalni izaslanik, obavestio predsednika SAD o jučerašnjem dugom razgovoru sa Putinom u Moskvi i preneo da bi predsednik Rusije želeo da se sastane sa šefom Bele kuće.

- Tramp je odgovorio da je otvoren za tako nešto, ali da bi takođe želeo da se Putin sastane sa Zelenskim kako bi razgovarali o prekidu vatre - rekao je zvaničnik.

Navodi se da nije jasno da li će Putin pristati na to, a takođe je nejasno kada i gde bi se razgovori održali.

Izvor američke televizije je kazao da bi samit mogao da se održi već naredne nedelje, ali je naglasio da bi vreme sastanka moglo da se pomeri.

1/4 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin primio u Kremlju Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, uoči isteka roka za prekid vatre u Ukrajini Foto: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia, GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Zvaničnik je takođe dodao da nijedna lokacija za samit nije određena i da se procenjuje više opcija.

CNN se pita da li je Tramp na putu da postigne napredak u Ukrajini ili upadne u Putinovu zamku.

Navodi se da je Tramp proglasio "veliki napredak" ka okončanju rata u Ukrajini nakon što je najavio planove da se uskoro sastane sa Putinom.

- Ali da li ga Putin, da citiram američkog predsednika iz ranijeg i to retkog trenutka trezvenosti po pitanju odnosa sa Rusijom, samo ponovo"zavlači"? Trampova proključala frustracija Putinom, koji je umanjio predsednikove nade da će postati mirotvorac dostojan Nobelove nagrade, isparila je nakon što je njegov izaslanik Stiv Vitkof izašao sa tročasovnog sastanka u sredu sa kremaljskim moćnikom - piše Stefen Kolinson, izveštač CNN iz Bele kuće.

1/14 Vidi galeriju Donald Tramp igra golf u Škotskoj. On je juče doputovao u Veliku Britaniju, a danas je odigrao partiju golfa, a oko njega su bile primetne velike snage bezbednosti. Foto: Tolga Akmen/EPA

Navodi se da Tramp predviđa da bi samit u roku od nekoliko nedelja mogao da zaustavi rat u Ukrajini i rekao da postoji "vrlo dobra šansa da bismo mogli da to okončamo... da to bude kraj puta".

Podseća se da je Tramp u poslednjih nekoliko nedelja kritikovao Putinove "odvratne" vazdušne napade na Kijev i nazvao "apsolutno ludim" ruskog lidera, za kojeg CNN navodi da je predsednik Amerike oduvek pokušavao da impresionira.

U sredu je upozorio da nije došlo do "proboja" u Moskvi.

1/5 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen postigli trgovinski sporazum SAD i EU Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Ali je i dalje delovao neverovatno optimistično uprkos nedavnim ruskim napadima dronovima i raketama na Ukrajinu, od kojih su neki bili najintenzivniji do sada, kao i odsustva bilo kakvih dokaza tokom tri godine borbi da Putin ima nameru da okonča užasni rat.

- Mislim da mi u Vašingtonu ponekad potcenjujemo koliko je Kremlj zaista zainteresovan za vođenje ovog rata. Legitimitet i sudbina celog Putinovog režima zasnivaju se ne samo na okončanju ovog rata pod ruskim uslovima, već i na nastavku borbe u doglednoj budućnosti, celokupna (ruska) ekonomija se oslonja na rat - rekao je Dejvid Salvo, stručnjak za Rusiju i direktor Alijanse za obezbeđivanje demokratije pri Nemačkom Maršalovom fondu.

1/11 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, Youtube/CNBC-TV18, Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia

Ovaj bivši zvaničnik Stejt departmenta dodao je da "jednostavno ne vidi ništa što bi pomerilo stvari i promenilo računicu Kremlja".

CNN navodi da bi samit sa Putinom bi bio veliki državnički trenutak i ponudio bi Trampu dugo očekivanu priliku za susret jedan na jedan sa ruskim liderom i šansu da testira svoje uverenje da na sastanku licem u lice može da upotrebi sopstvene veštine sklapanja dogovora kako bi okončao rat.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Američka televizija navodi da Tramp predlaže trilateralni sastanak sa Putinom i Zelenskim, što bi bio najznačajniji diplomatski susret od početka ruske invazije pre više od tri godine.

Rusija još uvek nije javno potvrdila nijedan od ovih samita.

Moskva se obično priprema za takve sastanke mukotrpnim razgovorima na nižem nivou, koje često koristi kao taktiku odugovlačenja, pa bi mogla da se naljuti zbog žurbe.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin, Sergej Lavrov i Dmitrij Peskov Foto: AP/Pavel Bednyakov, EPA/Sergei Chirikov Pool, EPA/Michael Klimentyev Sputnik K

Ali, povećani ulozi predsedničkog sastanka mogli bi da izvrše pritisak na Putina da ponudi barem nešto što Tramp može da nazove pobedom.

To bi moglo da bude sporazum o zaustavljanju vazdušnih napada na civile, čak i ako bi za ostvarenje potpunog prekida vatre i mirovnog sporazuma bilo potrebno mnogo meseci.

1/12 Vidi galeriju Tramp i Zelenski u Rimu Foto: AP/Ukrainian Presidential Press Office, EPA/GIUSEPPE LAMI

Navodi se da Putin možda i dalje igra istu staru igru.

U prvih sedam meseci Trampovog drugog mandata, Putin ga je ponižavao ignorišući njegove mirovne napore.

1/14 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

Predsednik SAD je priznao da ne zna kakva je Putinova igra.