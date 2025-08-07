Slušaj vest

(KMG) -- Kina je juče predstavila akcioni plan za novi krug nadogradnje seoskih puteva kao deo svojih napora da poboljša ruralnu transportnu infrastrukturu i podstakne ruralnu revitalizaciju.

Plan, koji su objavila Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo finansija i Ministarstvo prirodnih resursa, navodi ambiciozne ciljeve o podizanju tehničkih standarda seoskih puteva, rešavanju nedostataka u održavanju i izgradnji efikasne ruralne mreže za podršku modernizaciji poljoprivrede.

Planom su predviđeni i detaljni ciljevi, kao što su izgradnja ili nadogradnja 300 hiljada kilometara seoskih puteva i obnavljanje i održavanje 300 kilometara postojećih puteva. Planom je zahtevano da preko 70 odsto seoskih puteva treba da se održava u "dobrom stanju", i da pokrivenost sela mrežom javnog prevoza bude povećana na 55 odsto.