PRETNJA BOMBOM U HOTELU U ČIKAGU, EVAKUACIJA POLITIČARA! Teksaške demokrate koji su pobegli iz svoje države u panici - "desničarski podkaster snimio gde su"
Evakuacija hotela u Čikagu zbog pretnje bombom
Neki od teksaških demokrata koji su napustili tu saveznu državu u znak protesta zbog zakona o preraspodeli izbornih jedinica koji žele da usvoje tamošnji vladajući republikanci privremeno su evakuisani iz hotela na području Čikaga nakon pretnje bombom.
CBS njuz navodi da se hotel nalazi u Sent Čarlsu, zapadno od Čikaga, u državi Ilinois.
Policija Sent Čarlsa saopštila je da su ekipe prve intervencije izvršene u hotel juče ujutru po lokalnom vremenu.
- Sproveli su temeljnu pretragu i nije pronađena nikakva naprava. Kao odgovor na pretnju, 400 ljudi je odmah evakuisano, a područje je obezbeđeno dok su jedinice za deaktivaciju bombi sprovodile istragu. Nakon odobrenja vlasti, svi gosti i osoblje su se bezbedno vratili u prostorije saopštila je policija.
En Džonson, demokratska predstavnica u teksaškom Kongresu, saopštila je da je nju i kolege "pretnja bombom primorala da se evakuišu iz hotela" rano ujutru u sredu.
- Srećom, niko nije povređen - dodala je Džonson.
Demokratski poslanički klub u Predstavničkom domu Teksasa potvrdio je da je pretnja upućena hotelu, a to je ponovio i guverner Ilinoisa DŽ. B. Pricker, član Demokratske partije.
Pricker je u saopštenju naveo da će "pretnje nasiljem biti istražene i da će odgovorni biti pozvani na odgovornost“ i da je naložio policiji države Ilinois da sprovede istragu.
Pricker je novinarima kasnije urekao da je "desničarski podkaster snimio video gde oni (demokrate) borave, objavio ga i postavio mapu koja pokazuje tačno u kom hotelu se nalaze“.
Bomb threat prompts evacuation at Chicago hotel where some Texas Democrats are staying
Some of the Texas Democrats who left the state in protest of a redistricting bill were temporarily evacuated Wednesday from their Chicago-area hotel after a bomb threat, according to police and lawmakers.
The hotel is in St. Charles, Illinois, west of Chicago. The St. Charles Police Department said first responders arrived at the hotel around 7:15 a.m. They "conducted a thorough search and no device was found," police said.
"In response to the threat, 400 people were immediately evacuated and the area was secured as bomb squad units conducted their investigation," the department said in a statement. "Following clearance from authorities, all guests and staff have safely returned to the premises."
State Rep. Ann Johnson said in a statement that "a bomb threat forced us to evacuate our hotel" early Wednesday. "Thankfully, no one was harmed," she added.
The House Democratic caucus confirmed that a threat had been made, as did Illinois Gov. JB Pritzker. Pritzker said in a statement that "threats of violence will be investigated and those responsible will be held accountable" and that he had instructed Illinois state police to investigate.