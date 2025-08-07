Slušaj vest

Neki od teksaških demokrata koji su napustili tu saveznu državu u znak protesta zbog zakona o preraspodeli izbornih jedinica koji žele da usvoje tamošnji vladajući republikanci privremeno su evakuisani iz hotela na području Čikaga nakon pretnje bombom.

CBS njuz navodi da se hotel nalazi u Sent Čarlsu, zapadno od Čikaga, u državi Ilinois.

Policija Sent Čarlsa saopštila je da su ekipe prve intervencije izvršene u hotel juče ujutru po lokalnom vremenu.

- Sproveli su temeljnu pretragu i nije pronađena nikakva naprava. Kao odgovor na pretnju, 400 ljudi je odmah evakuisano, a područje je obezbeđeno dok su jedinice za deaktivaciju bombi sprovodile istragu. Nakon odobrenja vlasti, svi gosti i osoblje su se bezbedno vratili u prostorije saopštila je policija.

En Džonson, demokratska predstavnica u teksaškom Kongresu, saopštila je da je nju i kolege "pretnja bombom primorala da se evakuišu iz hotela" rano ujutru u sredu.

- Srećom, niko nije povređen - dodala je Džonson.

Foto: Marmaduke St. John / Alamy / Alamy / Profimedia

Demokratski poslanički klub u Predstavničkom domu Teksasa potvrdio je da je pretnja upućena hotelu, a to je ponovio i guverner Ilinoisa DŽ. B. Pricker, član Demokratske partije.

Pricker je u saopštenju naveo da će "pretnje nasiljem biti istražene i da će odgovorni biti pozvani na odgovornost“ i da je naložio policiji države Ilinois da sprovede istragu.

Pricker je novinarima kasnije urekao da je "desničarski podkaster snimio video gde oni (demokrate) borave, objavio ga i postavio mapu koja pokazuje tačno u kom hotelu se nalaze“.

(Kurir.rs/CBS News/Preveo i priredio: N. V.)