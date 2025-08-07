IZJAVA ABASA ARAGČIJA
IRAN ĆE PODRŽATI SVAKU ODLUKU HEZBOLAHA: Šef diplomatije reagovao na projekat razoružanja šiitskih ekstremista koji je usvojila libanska vlada
Šef diplomatije Irana Aragči o razoružanju Hezbolaha
Slušaj vest
Iran će podržati svaku odluku koju donese Hezbolah, šiitska ekstremistička organizacija povezan sa Teheranom, kao reakciju na projekat razoružanja koji je usvojila libanska vlada.
Pripadnici Hezbolaha Foto: Shutterstock
Vidi galeriju
To je sinoć izjavio je Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova.
Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana Foto: TATYANA MAKEYEVA / POOL/AFP POOL
Vidi galeriju
"Svaka odluka o razoružanju će se na kraju svesti na sam Hezbolah. Podržavamo ga sa distance, ali ne intervenišemo u njegove odluke", rekao je Aragči u intervjuu za državnu televiziju Irana.
(Kurir.rs/Beta-AFP)
Reaguj
Komentariši