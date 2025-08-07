Slušaj vest

Iran će podržati svaku odluku koju donese Hezbolah, šiitska ekstremistička organizacija povezan sa Teheranom, kao reakciju na projekat razoružanja koji je usvojila libanska vlada.

Pripadnici Hezbolaha Foto: Shutterstock

To je sinoć izjavio je Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova.

Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana Foto: TATYANA MAKEYEVA / POOL/AFP POOL

"Svaka odluka o razoružanju će se na kraju svesti na sam Hezbolah. Podržavamo ga sa distance, ali ne intervenišemo u njegove odluke", rekao je Aragči u intervjuu za državnu televiziju Irana.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

