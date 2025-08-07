Slušaj vest

Od turskog biznismena Halita Jukaja (43) nema ni traga ni glasa, a njegovi prijatelji i porodica se mole da se desi čudo i da ga pronađu živog.

On je isplovio iz turskog grada Jalove ka trećem po veličini ostrvu u toj zemlji Bozdžadi.

Operacije potrage i spasavanja su i dalje u toku, a spasilačke ekipe koriste helikopter, jedan ronilački tim i sedam plovila.

Jahta pronađena razbijena kod obale Balikesira izaziva zabrinutost, dok je fotografija koju je podelila glumica Seda Bakan postala viralna na društvenim mrežama.

Ona je objavila sliku sa druženja sa Halitom Jukajem, svojim suprugom Alijem Erelom i prijateljima i napisala:

„Molim te, neka se desi čudo".

Ona je takođe pozvala svoje pratioce da pokažu podršku i šire informacije kako bi pomogli u potrazi za Jukajem.

Slučaj se još uvek istražuje, a ono što je za sada poznato je da su podvodni snimci otkrili duboke pukotine u trupu jahte, za koje se veruje da su posledica nesreće.

Podsetimo, dana 4. avgusta u 23.40 sati, rođaci Halita Jukaja su prijavili njegov nestanak nakon što su izgubili kontakt s njim.

On je isplovio iz marine Jalova Setur istog dana u 15.10 na svojoj privatnoj jahti pod turskom zastavom. Veruje se da je u to vreme bio sam.

Sledećeg dana (5. avgusta) oko 14.30 sati, sa komercijalnog broda koji je plovio uz obalu Turankeja, na poluostrvu Kapidag, primećeni su delimično potopljeni ostatci broda u moru, nakon čega su brodovi Obalske straže poslati na lokaciju.

Poslednji snimak nestalog biznismena

Na snimcima sigurnosnih kamera koji su objavljeni u medijima, vidi se trenutak kada je Jukaj napustio marinu u Jalovi.

Na snimku su zabeleženi njegovi poslednji trenuci na kopnu pre početka plovidbe.

Ko je biznismen Halit Jukaj

Halit Jukaj je izgradio ime u turskoj industriji jahti. On je u javnosti bio poznat po bliskim vezama sa poznatim ličnostima Kivančom Tatlitugom i Čagatajom Ulsojom, poznatim turskim glumcima i manekenima.