Slušaj vest

Rusija i Sjedinjene Američke Države su se dogovorile o sastanku Vladimira Putina i Donalda Trampa u narednim danima, rekao je pomoćnik predsednika Jurij Ušakov.

„Na predlog američke strane, dogovoren je načelni dogovor da se u narednim danima održi bilateralni sastanak na najvišem nivou, odnosno sastanak predsednika Vladimira Putina i Donalda Putina“, rekao je on.

Mesto održavanja sastanka je dogovoreno i biće objavljeno malo kasnije, pojasnio je Putinov pomoćnik.

Prema njegovim rečima, specijalni izaslanik Bele kuće Stiven Vitkof dotakao se ideje o trilateralnom sastanku između Putina, Trampa i Zelenskog, ali je Moskva to ostavila bez komentara.

1/4 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin primio u Kremlju Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, uoči isteka roka za prekid vatre u Ukrajini Foto: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia, GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL