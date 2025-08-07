Slušaj vest

Rusija i Sjedinjene Američke Države su se dogovorile o sastanku Vladimira Putina i Donalda Trampa u narednim danima, rekao je pomoćnik predsednika Jurij Ušakov.

„Na predlog američke strane, dogovoren je načelni dogovor da se u narednim danima održi bilateralni sastanak na najvišem nivou, odnosno sastanak predsednika Vladimira Putina i Donalda Putina“, rekao je on.

Mesto održavanja sastanka je dogovoreno i biće objavljeno malo kasnije, pojasnio je Putinov pomoćnik.

Prema njegovim rečima, specijalni izaslanik Bele kuće Stiven Vitkof dotakao se ideje o trilateralnom sastanku između Putina, Trampa i Zelenskog, ali je Moskva to ostavila bez komentara.

Ruski predsednik Vladimir Putin primio u Kremlju Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, uoči isteka roka za prekid vatre u Ukrajini Foto: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia, GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Podsetimo, neimenovani zvaničnik Bele kuće rekao je prethodno  za NBC njuz da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da se lično sastane sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom već naredne nedelje kako bi razgovarali o prekidu vatre u Ukrajini, ali bi taj samit bio uslovljen susretom šefa Krmelja s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

