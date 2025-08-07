SASTAJU SE PUTIN I TRAMP! Sve je dogovoreno, pomoćnik predsednika Rusije otkrio detalje! (FOTO)
Rusija i Sjedinjene Američke Države su se dogovorile o sastanku Vladimira Putina i Donalda Trampa u narednim danima, rekao je pomoćnik predsednika Jurij Ušakov.
„Na predlog američke strane, dogovoren je načelni dogovor da se u narednim danima održi bilateralni sastanak na najvišem nivou, odnosno sastanak predsednika Vladimira Putina i Donalda Putina“, rekao je on.
Mesto održavanja sastanka je dogovoreno i biće objavljeno malo kasnije, pojasnio je Putinov pomoćnik.
Prema njegovim rečima, specijalni izaslanik Bele kuće Stiven Vitkof dotakao se ideje o trilateralnom sastanku između Putina, Trampa i Zelenskog, ali je Moskva to ostavila bez komentara.
Podsetimo, neimenovani zvaničnik Bele kuće rekao je prethodno za NBC njuz da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da se lično sastane sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom već naredne nedelje kako bi razgovarali o prekidu vatre u Ukrajini, ali bi taj samit bio uslovljen susretom šefa Krmelja s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
(Kurir.rs/RIA novosti)