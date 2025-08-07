Slušaj vest

Ruska nuklearna baza na dalekom istoku zemlje oštećena je prošle nedelje nakon jednog od najjačih zemljotresa koji su pogodili to područje u poslednjih nekoliko decenija, izvestio je New York Times, pozivajući se na satelitske snimke.

Fotografije koje je napravila kompanija Planet Labs, specijalizovana za komercijalne satelitske snimke, pokazuju oštećenje plutajućeg pristaništa u bazi podmornica Ribači na poluostrvu Kamčatka.

Jedan deo pristaništa izgleda kao da se odvojio od svoje centralne tačke. Osim oštećenog pristaništa, snimci ne prikazuju druga veća razaranja.

Agencija Reuters nije mogla nezavisno da potvrdi ove navode. Rusko ministarstvo odbrane nije za sada odgovorilo na zahtev za komentar.

Snažan zemljotres jačine 8,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je obalu Kamčatke prošle srede i izazvao upozorenja na cunami čak do Francuske Polinezije i Čilea. Ubrzo nakon toga usledila je i erupcija najaktivnijeg vulkana na poluostrvu.

Iako je to bio jedan od najjačih zabeleženih zemljotresa, pričinjena šteta bila je relativno mala zahvaljujući uspešnom globalnom odgovoru na katastrofu.

1/18 Vidi galeriju Zemljotres od 8,8 stepeni Rihtera i cunami na Kamčatki u Rusiji Foto: Printskrin

Najveća razaranja zabeležena su u Rusiji, gde je cunami pogodio luku Severo-Kurilsk i potopio lokalnu fabriku za preradu ribe, saopštili su zvaničnici.

1/5 Vidi galeriju Kamčatka i Sahalin u Rusiji nakon zemljotresa i cunamija Foto: RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY HANDOUT/RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY, GEOPHYSICAL SURVEY OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES HANDOUT/GC RAS

Vodeni talas stigao je čak do spomenika iz Drugog svetskog rata, udaljenog oko 400 metara od obale. Iako je zemljotres bio najjači još od 2011. godine – kada je u Japanu poginulo 15.000 ljudi – pričinjena šteta bila je ograničena, a povređeni su zadobili samo lakše povrede.