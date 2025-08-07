Slušaj vest

Neke fotografije su snimljene iz daljine, ali drugi kadrovi su snimljeni direktno odozdo, dok je avion u letu. I, pod uslovom da su autentični, dovoljno su jasni:Kina je svetu prikazala još jedan stelt avion bez repa.

Slike potvrđuju zadnji deo sa dva segmenta, sa pravim centralnim delom koji se oštro savija ka spolja pre nego što se produži do vrhova krila. Ovaj oblik plana odgovara geometriji viđenoj u studijama dizajna J-36 i verovatno je namenjen poboljšanju performansi uzgona i otpora u transoničnom režimu leta.

Dva usisnika ukazuju na avion sa dva motora. Uska sonda na nosu je klasičan komplet za probne letove. Iznad nje bi mogla biti kabina, iako to iz fotografija nije moguće sa sigurnošću zaključiti.

U svakom slučaju, trenutno se čini da je najverovatnija teorija o opciono pilotiranom ili bespilotnom avionu.

Za sada, fotografije ne prikazuju dovoljno jasno delove za izbacivanje izduvnih gasova. Trenutno nije potpuno jasno ni kolika je stvarna veličina ovog aviona, dok ne budu prikupljeni dodatni detalji.

Iako SAD imaju svoj demonstrator stelt aviona bez repa, NGAD, on još nije fotografisan, dok Kina već predstavlja treću letelicu u vazduhu za manje od godinu dana.

Moderni lovci minimiziraju radarske odraze odbacivanjem vertikalnih repova, čime se uklanjaju dva najveća radarska reflektora na avionu. Razmena je stabilnost i autoritet kontrole, posebno pri velikim uglovima napada i tokom operacija sa bočnim vetrom. Rešavanje tog problema zahteva senzore od nosa do repa i vektorsko usmeravanje potiska.

Kako piše "The Aviationist", jasno je da Peking sprovodi paralelni program razvoja više najsavremenijih letelica, čime se skraćuje ciklus razvoja. Bez obzira da li je krajnji proizvod lovac šeste generacije sa posadom, porodica bespilotnih "lojalnih pilota" slična američkom konceptu CCA ili oboje, poruka je ista: Kina radi punom parom!