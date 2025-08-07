Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da razmatra upotrebu Nacionalne garde za obezbeđenje ulica glavnog grada Vašingtona, ponavljajući ranije pretnje o mogućem preuzimanju kontrole nad gradskom upravom.

- Naš glavni grad nije bezbedan. Moramo da upravljamo gradom Vašingtonom. To mora da bude najbolje vođeno mesto u zemlji - rekao je Tramp.

Trampove izjave usledile su nakon incidenta tokom vikenda u kojem je napadnut mladi saradnik iz tzv. Ministarstva za efikasnost vlade, nekadašnjeg projekta koji je predvodio milijarder Ilon Mask, bivši Trampov savetnik.

- Ulepšaćemo grad. Napravićemo ga prelepim. Šteta je šta se sve događa, stopa kriminala, pljački, ubistava i svega ostalog. Nećemo to više dozvoliti. To uključuje i moguće brzo angažovanje Nacionalne garde - istakao je Tramp.