TRAMP ŠALJE VOJSKU NA ULICE: "Nećemo to više dozvoliti"
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da razmatra upotrebu Nacionalne garde za obezbeđenje ulica glavnog grada Vašingtona, ponavljajući ranije pretnje o mogućem preuzimanju kontrole nad gradskom upravom.
- Naš glavni grad nije bezbedan. Moramo da upravljamo gradom Vašingtonom. To mora da bude najbolje vođeno mesto u zemlji - rekao je Tramp.
Trampove izjave usledile su nakon incidenta tokom vikenda u kojem je napadnut mladi saradnik iz tzv. Ministarstva za efikasnost vlade, nekadašnjeg projekta koji je predvodio milijarder Ilon Mask, bivši Trampov savetnik.
- Ulepšaćemo grad. Napravićemo ga prelepim. Šteta je šta se sve događa, stopa kriminala, pljački, ubistava i svega ostalog. Nećemo to više dozvoliti. To uključuje i moguće brzo angažovanje Nacionalne garde - istakao je Tramp.
Prema podacima policijske uprave Grada Vašingtona, kriminal u prvih sedam meseci 2025. godine opao je za 26 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine.
