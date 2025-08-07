Slušaj vest

Zemljotres jačine 4,7 stepeni Rihterove skale pogodio je danas region Mesinije na Peloponezu na jugu Grčke, saopštio je Atinski geodinamički institut.

Navodi se da nije bilo povređenih niti štete.

Katimerini prenosi da je potres zabeležen malo posle 13 časova po lokalnom vremenu, a epicentrom na 11 kilometara severozapadno od grada Mesini, na dubini od 23 kilometra.

Lokalni izveštaji ukazuju da se potres osetio u okolnim područjima.

Manji naknadni potres, jačine 2,5 stepeni Rihtera, zabeležen je nekoliko minuta kasnije.

(Kurir.rs/eKathimerini/Preveo i priredio: N. V.)

