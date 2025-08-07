Slušaj vest

Grad Jumilja, u španskoj regiji Mursija, postao je prvi grad u Španiji koji je zabranio muslimanima korišćenje javnih objekata (kao što su sportske hale i domovi kulture) za proslavu verskih praznika kao što su Ramazanski bajram i Kurban bajram.

Odluku su predložile konzervativna Narodna partija (PP) i krajnje desničarska stranka Vox, a u odluci se navodi da se javni prostori ne mogu koristiti za „verske, kulturne ili društvene aktivnosti koje su strane našem identitetu“, osim ako ih ne organizuje opština.

Muslimanski lideri i organizacije su osudili ovu meru kao diskriminatorsku i islamofobičnu.

Munir Benhelun Andalusi Azari, predsednik Federacije islamskih organizacija Španije, rekao je:

„Oni ne napadaju druge religije, samo našu. Ovo je direktan napad na muslimane u Španiji.“

Takođe je izjavio da se „prvi put u 30 godina u Španiji oseća uplašeno“.

Pravni stručnjaci upozoravaju da bi ova zabrana mogla biti neustavna, jer član 16 Ustava Španije garantuje slobodu veroispovesti, osim u slučajevima ugrožavanja javnog reda.

Fransisko Lukas, lider Socijalističke partije u Mursiji, izjavio je da „PP krši ustav i ugrožava društvenu koheziju zarad političke koristi“.

Bivša gradonačelnica Jumilje, Huana Gvardiola, kritikovala je retoriku iza zabrane i podsetila da grad ima bogatu islamsku istoriju, jer je vekovima bio pod arapskom vlašću.

Zabrana dolazi nedugo nakon anti-imigrantskih nereda u obližnjem gradu Tore Paceko, gde je stariji muškarac (68) navodno pretučen od strane trojice mladića severnoafričkog porekla, što je izazvalo nasilne demonstracije i pokušaj "lova na migrante" na ulicama.

Na ulicama su viđene grupe s palicama, a policija je rasporedila dodatne jedinice da obuzda nerede.