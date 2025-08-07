Slušaj vest

Američki izaslanik Stiv Vitkof razgovarao je juče sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kremlju skoro tri sata. Predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp rekao je da je postignut značajan napredak u razgovoru s Putinom. Možda je malo teže shvatiti taj napredak zato što su SAD odmah dodatno povećale carine Indiji koja je najveći kupac ruske nafte.

Tramp namerava da se lično sastane sa Putinom već sledeće nedelje", navodi Njujork tajms. Plan je da se posle sastanka dva lidera, održe pregovori između Trampa, Putina i Zelenskog. O ovim temama danas razgovaramo sa Emilom Zoronjićem, predsednikom upravnog odbora Omladinske mreže Srbije, i sa Ljubomirom Đurićem iz Centra za nacionalnu politiku.

Gosti emisije "Puls Srbije" koji su razgovarali na ovu temu bili su Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije i Ljubomir Đurić, iz Centra za nacionalnu politiku.

Foto: Kurir Televizija

- Ovo je prvi put da imamo pravu najavu sastanka, do sada to nismo imali. Jako je značajno za ukrajinsku stranu da tu budu oba predsednika. Ukrajinci su doneli zakon na početku rata da se zabranjuju pregovori sa ruskom stranom, sada to nije tako. Takođe, Putin je malo olabavio taj stav, više ne priča o Zelenskom kao o ukrajinskom političaru, ili bivšem predsedniku. U ovom trenutku imamo inicijativu sve tri strane tako da možemo da kažemo da je zapravo realan scenario da bi početak pregovora mogao da se desi - rekao je Zoronjić.

Đurić ocenjuje da je mir Ukrajine i Rusije daleko, te da će ovaj sastanak označiti samo početak pregovora dve strane posredstvom Amerike:

Foto: Kurir Televizija

- Sada imamo te najave sa državnog vrha, a ne nezvanični izvori iz administracije. Uglavnom se ne sastaju visoki zvaničnici u tom smeru dok još ništa nije dogovoreno, a sada vidimo da je pripremljeno iako praktično ništa nije dogovoreno. Taj sastanak bi značio početak pregovora, sigurno se neće odmah dogovoriti oko problema. To je neki simboličan gest da će biti u budućnosti realnih pregovora o miru. Ne možemo očekivati svakako u skorijoj budućnosti rešenje samog rata - kaže Đurić i dodaje:

- Kijev je svestan da neće dobiti teritorije nazad prilikom bilo kakvih pregovora. Nisam siguran da Rusi žele da se odreknu bilo čega i to predstavlja jedan problem. Putin ne želi odricanja jer bi to izgledalo kao da su poklekli pod pritiskom. Ako se vi odreknete nekog cilja, onda niste uspeli sve što ste hteli. Sve te stvari su poprilično upitne. Rusi imaju nedefinisane zahteve. Mir je poprilično daleko, jer Rusi ne žele da se odreknu nekih stvari.

Zoronjić ističe da Rusi sigurno neće dopustiti ulazak Ukrajine u NATO, jer bi taj ulazak predstavljao neprihvatljivu stvar:

1/4 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin primio u Kremlju Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, uoči isteka roka za prekid vatre u Ukrajini Foto: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia, GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

- Putin, ukoliko bude smatrao da će razgovorom sa Zelenskim ostvariti svoje ciljeve u ratu, on će to i uraditi. Možda ako bude došlo do nekog potpisivanja sporazuma, on bi sigurno voleo da neko drugi bude sa ukrajinske strane. Treba se setiti i tih Minskih sporazuma, koje je za Ruse potpisao ambasador Rusije u Belorusiji, a za Ukrajince je potpisao bivši predsednik iz 90-ih godina. Nešto slično možemo očekivati i sad. Važno je sad da smo na tim koracima, koje je Tramp počeo da primenjuje. Malo više obraća pažnju sad na želje ruske strane, a uvažava i želju ukrajinske strane - kaže Zoronjić i dodaje:

- Ne smemo da zaboravimo da Ukrajinci imaju neke minimalne zahteve ispod kojih oni neće moći. To verovatno nije prag teritorija ili ulaska u NATO. Već je to neki prag zbog čega su Zelenski i Tramp sinoć razgovarali. Pitanje je da li će Amerika biti posrednik ili će zastupati interese Kijeva. Ukoliko budu posrednik, to će otežati ukrajinsku stranu. Rusija ne sme nikako da se odrekne teritorija koje je ona proklamovala kao deo Rusije, to će sigurno biti zahtev. Rusiji sada odgovara da teritorije zauzme vojnim putem.

ZELENSKI I PUTIN PRED ISTORIJSKIM SUSRETOM?! Analitičari ocenjuju sastanak kao početak pregovora: Ruski predsednik će imati samo jedan zahtev za donošenje mira Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs