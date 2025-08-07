LEPOJ MEDICINSKOJ SESTRI INFEKCIJA JELA MESO NAKON OPERACIJE GRUDI: Htela da obuče kupaći, nastao užas: "Mama, nemoj da umreš" (FOTO)
Medicinska sestra iz Norfolka u Engleskoj Kloi Roazer (31) provela je nekoliko nedelja u bolnici u Turskoj oporavljajući se od loše izvedene operacije grudi, nakon čega se srušila i borila sa nekrozom.
Ona je ignorisala upozorenja svoje porodice da uradi operaciju grudi u Turskoj i skoro je umrla nakon lošeg zahvata.
Kloi, majka petoro dece, izgubila je polovinu leve bradavice zbog nekroze, koja se dogodila kao posledica operacije u klinici u Antaliji. Kloi je provela sedam nedelja u bolnici u Turskoj boreći se sa infekcijom koja je jela meso - lečenje koje je koštalo skoro 14.000 evra - i tokom tog perioda joj je postalo jako loše.
Sada se vratila kući, ali želi da upozori druge da ne putuju u inostranstvo na estetske operacije.
- Odlazak u Tursku na estetsku operaciju bio je noćna mora iz koje sam mislila da se nikada neću probuditi... Veoma sam srećna što nisam izgubila celu dojku ili, još gore, dobila sepsu i umrla, ostavljajući svoju dragocenu decu bez majke - rekla je ona.
Kloi je govorila nakon što je vlada Velike Britanije konačno najavila veliku akciju protiv nestručnih estetskih hirurga.
I tokom Kloine borbe, njena ćerka tinejdžerka je doletela u Tursku da bude pored njenog kreveta. "Mama, molim te nemoj da umreš", govorila joj je ona.
Kloi je dva puta posetila kliniku u Antaliji. Nedelju dana nakon operacije vratila se kući, ali se potom razbolela i dobila groznicu. Kada je početkom juna počeo da joj curi sekret iz dojke, hitno se vratila u Tursku - u pratnji partnera i ćerke jer je bila previše slaba da hoda sama.
Ona je rekla da ne želi da opterećuje Nacionalnu zdravstvenu službu (NHS) posledicama estetske hirurgije u drugoj zemlji - ali se takođe plašila da će lekari tu jednostavno izvaditi implantat i nadala se da će ga, povratkom u Tursku, moći spasiti.
U tri odvojena navrata, hirurg, koji je izvršio originalnu operaciju, skalpelom je uklonio infekciju i nekrotičnu kožu na njenoj dojci - što je značilo da je izgubila polovinu leve bradavice.
Kloi se kasnije srušila i počela je njena borba za život u bolnici.
- Ja sam medicinska sestra, tako da previše dobro znam koliko smrtonosna može biti nelečena infekcija i nekroza. Pomisao da umrem i ostavim decu bez majke, samo da bih mogla da podnesem da se pogledam u ogledalu i ponovo idem da plivam - za šta nisam imala samopouzdanja godinama - jednostavno je nepodnošljiva - rekla je ona.
Procenjuje se da 150.000 Britanaca svake godine putuje u Tursku na snižene kozmetičke procedure, nakon što su otkrili da bi podizanje grudi i implantati veličine D koštali oko 4.000 evra, što je polovina cene koju bi platili u Britaniji.
Ali Kloe, koja je u jednom trenutku izgledala kao da će izgubiti celu levu dojku, savetuje Britankama da to ne rade. Priznaje da je sada "baš briga kako njene grudi izgledaju".
"Dugujem toliko novca svojoj porodici i prijateljima, koji su uložili svoju ušteđevinu da me izdržavaju. Odlučna sam da to vratim, ali ne znam koliko će vremena proći dok ponovo ne budem sposobna da radim", dodala je ona.
