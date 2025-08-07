Slušaj vest

Medicinska sestra iz Norfolka u Engleskoj Kloi Roazer (31) provela je nekoliko nedelja u bolnici u Turskoj oporavljajući se od loše izvedene operacije grudi, nakon čega se srušila i borila sa nekrozom.

Ona je ignorisala upozorenja svoje porodice da uradi operaciju grudi u Turskoj i skoro je umrla nakon lošeg zahvata.

Kloi, majka petoro dece, izgubila je polovinu leve bradavice zbog nekroze, koja se dogodila kao posledica operacije u klinici u Antaliji. Kloi je provela sedam nedelja u bolnici u Turskoj boreći se sa infekcijom koja je jela meso - lečenje koje je koštalo skoro 14.000 evra - i tokom tog perioda joj je postalo jako loše.

Sada se vratila kući, ali želi da upozori druge da ne putuju u inostranstvo na estetske operacije.

- Odlazak u Tursku na estetsku operaciju bio je noćna mora iz koje sam mislila da se nikada neću probuditi... Veoma sam srećna što nisam izgubila celu dojku ili, još gore, dobila sepsu i umrla, ostavljajući svoju dragocenu decu bez majke - rekla je ona.

Kloi je govorila nakon što je vlada Velike Britanije konačno najavila veliku akciju protiv nestručnih estetskih hirurga.

I tokom Kloine borbe, njena ćerka tinejdžerka je doletela u Tursku da bude pored njenog kreveta. "Mama, molim te nemoj da umreš", govorila joj je ona.

1/6 Vidi galeriju Kloi Roazer Foto: Društvene Mreže

Kloi je dva puta posetila kliniku u Antaliji. Nedelju dana nakon operacije vratila se kući, ali se potom razbolela i dobila groznicu. Kada je početkom juna počeo da joj curi sekret iz dojke, hitno se vratila u Tursku - u pratnji partnera i ćerke jer je bila previše slaba da hoda sama.

Ona je rekla da ne želi da opterećuje Nacionalnu zdravstvenu službu (NHS) posledicama estetske hirurgije u drugoj zemlji - ali se takođe plašila da će lekari tu jednostavno izvaditi implantat i nadala se da će ga, povratkom u Tursku, moći spasiti.

U tri odvojena navrata, hirurg, koji je izvršio originalnu operaciju, skalpelom je uklonio infekciju i nekrotičnu kožu na njenoj dojci - što je značilo da je izgubila polovinu leve bradavice.

Kloi se kasnije srušila i počela je njena borba za život u bolnici.

- Ja sam medicinska sestra, tako da previše dobro znam koliko smrtonosna može biti nelečena infekcija i nekroza. Pomisao da umrem i ostavim decu bez majke, samo da bih mogla da podnesem da se pogledam u ogledalu i ponovo idem da plivam - za šta nisam imala samopouzdanja godinama - jednostavno je nepodnošljiva - rekla je ona.

Procenjuje se da 150.000 Britanaca svake godine putuje u Tursku na snižene kozmetičke procedure, nakon što su otkrili da bi podizanje grudi i implantati veličine D koštali oko 4.000 evra, što je polovina cene koju bi platili u Britaniji.

Ali Kloe, koja je u jednom trenutku izgledala kao da će izgubiti celu levu dojku, savetuje Britankama da to ne rade. Priznaje da je sada "baš briga kako njene grudi izgledaju".