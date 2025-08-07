Slušaj vest

Savezni javni tužilac u Nemačkoj pokrenuo je istragu protiv više osoba zbog sumnje da su članovi terorističke organizacije i da su pripremali teško krivično delo usmereno protiv ustavnog poretka, saopštilo je danas Savezno tužilaštvo.

Kako se navodi, osumnjičeni su planirali nasilno rušenje nemačke države i uspostavljanje sopstvenog državnog uređenja.

Grupa je povezana sa tzv. "Rajhsburgerima" oko princa Hajnriha XIII, čiji su vodeći članovi uhapšeni u decembru 2022. U okviru istrage, identifikovani su i novi osumnjičeni koji su navodno podržavali grupu ili učestvovali u pripremnim radnjama, navela je policija Bavarske.

Zbog toga je bavarska kriminalistička policija, pod nadzorom Tužilaštva u Minhenu, pokrenula istragu protiv šest osoba.

Danas su u ranim jutarnjim časovima sprovedeni pretresi na osam lokacija, četiri u Bavarskoj, tri u Saksoniji i jedna u Tiringiji. Osumnjičeni su pet muškaraca i jedna žena, starosti između 40 i 61 godinu, precizirala je policija.

Tužilaštvo je saopštilo da, zbog istrage u toku, trenutno ne može da pruži dodatne informacije i naglasilo da za osumnjičene važi pretpostavka nevinosti.

(Kurir.rs/Blic.rs)

Ne propustitePlanetaOVO JE NOVA VOJNA SILA U EVROPI! Do 2030. imaće više tenkova nego Britanija, Nemačka, Francuska i Italija zajedno, Amerika ih naziva "NATO saveznikom za primer"
vojska.png
PlanetaPOLJSKA PRODUŽILA GRANIČNE KONTROLE SA NEMAČKOM I LITVANIJOM: Varšava kaže da su naterali beloruske i ruske službe i migrante da se prebaci na druge rute (FOTO)
1 AP Stefan Sauer.jpg
PlanetaAFD NADOMAK PRVE POZICIJE U NEMAČKOJ! Ponovo rekordni nivo podrške ultradesničarkoj stranci, partije vladajuće koalicije zajedno sve dalje od većine (FOTO)
x03 EPA Filip Singer.jpg
PlanetaJOŠ JEDAN INCIDENT NA ŽELEZNIČKOJ PRUZI U NEMAČKOJ: Izbio treći požar po redu, policija sumnja da je podmetnut
shutterstock-1332413006.jpg