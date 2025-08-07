Slušaj vest

Savezni javni tužilac u Nemačkoj pokrenuo je istragu protiv više osoba zbog sumnje da su članovi terorističke organizacije i da su pripremali teško krivično delo usmereno protiv ustavnog poretka, saopštilo je danas Savezno tužilaštvo.

Kako se navodi, osumnjičeni su planirali nasilno rušenje nemačke države i uspostavljanje sopstvenog državnog uređenja.

Grupa je povezana sa tzv. "Rajhsburgerima" oko princa Hajnriha XIII, čiji su vodeći članovi uhapšeni u decembru 2022. U okviru istrage, identifikovani su i novi osumnjičeni koji su navodno podržavali grupu ili učestvovali u pripremnim radnjama, navela je policija Bavarske.

Zbog toga je bavarska kriminalistička policija, pod nadzorom Tužilaštva u Minhenu, pokrenula istragu protiv šest osoba.

Danas su u ranim jutarnjim časovima sprovedeni pretresi na osam lokacija, četiri u Bavarskoj, tri u Saksoniji i jedna u Tiringiji. Osumnjičeni su pet muškaraca i jedna žena, starosti između 40 i 61 godinu, precizirala je policija.

Tužilaštvo je saopštilo da, zbog istrage u toku, trenutno ne može da pruži dodatne informacije i naglasilo da za osumnjičene važi pretpostavka nevinosti.