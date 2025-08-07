Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin oglasio se o predstojećem sastanku sa američkim kolegom Donaldom Trampom i naveo Ujedinjene Arapske Emirate kao jedno od pogodnih mesta za njihov sastanak.

"Jedan od prijatelja koji bi mogao pomoći u organizaciji takvog sastanka je predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, mislim da ćemo odlučiti, ali to bi bilo jedno od pogodnih mesta. Obe strane, mi i Amerika, smo pokazali zainteresovanost da do sastanka dođe", rekao je Putin novinarima u Kremlju.

Upitan o mogućem učešću Zelenskog, Putin je rekao da nema ništa protiv da se sastane sa njim.

"Nemam ništa protiv toga, moguće je", rekao je Putin.

Ipak, kako je naveo, za susret sa ukrajinskim liderom "moraju da budu ispunjeni određeni uslovi".

"Nažalost, daleko smo od stvaranja tih uslova", rekao je Putin.

Ubrzo se oglasio i Volodimir Zelenski i izjavio da je krajnje vreme da se rat u Ukrajini privede kraju.

"Razgovarao sam sa kancelarom Nemačke, Fridrihom Mercom. Ukrajina i Nemačka dele stav da rat mora biti okončan što je pre moguće, uz dostojanstven mir, a parametri završetka ovog rata oblikovaće bezbednosni pejzaž Evrope u decenijama koje dolaze. Rat se odvija u Evropi, a Ukrajina je njen sastavni deo - već smo u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Zato Evropa mora biti učesnik u relevantnim procesima", rekao je Zelenski.