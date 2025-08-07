Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je krajnje vreme da se rat u Ukrajini privede kraju.

U objavi na društvenoj mreži Iks, on je naglasio da je u razgovoru sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom postignut konsenzus o hitnosti završetka sukoba i postizanju „dostojanstvenog i pravednog mira“.

"Razgovarao sam sa kancelarom Nemačke, Fridrihom Mercom. Ukrajina i Nemačka dele stav da rat mora biti okončan što je pre moguće, uz dostojanstven mir, a parametri završetka ovog rata oblikovaće bezbednosni pejzaž Evrope u decenijama koje dolaze. Rat se odvija u Evropi, a Ukrajina je njen sastavni deo - već smo u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Zato Evropa mora biti učesnik u relevantnim procesima. Uskladili smo naše stavove sa Nemačkom. Fridrih i ja smo se dogovorili da ponovo razgovaramo“, rekao je Zelenski.

Ova izjava dolazi u trenutku kada su diplomatski kanali u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama aktivirani u cilju pripreme novih formata sastanaka koji bi mogli doprineti prekidu sukoba.

Ukrajinski predsednik je najavio i onlajn sastanak savetnika za bezbednost iz Ukrajine, Evrope i SAD, sa ciljem usaglašavanja stavova i pripreme terena za naredne korake.

„Danas će savetnici za bezbednost održati onlajn sastanak kako bi usaglasili zajedničke stavove – Ukrajine, cele Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Juče smo razgovarali i o različitim mogućim formatima sastanaka lidera u cilju postizanja mira – dva bilateralna i jedan trilateralni. Ukrajina se ne plaši sastanaka i očekuje isti hrabar pristup i sa ruske strane. Vreme je da okončamo rat. Hvala svima koji pomažu“, naveo je Zelenski.

Iako nije direktno naveo da je planiran susret sa ruskim predsednikom, ukrajinski lider je potvrdio da traži mogućnost za direktan dijalog sa Vladimirom Putinom, smatrajući da „prava rešenja dolaze samo kroz razgovor lidera“.

Dok Kijev traži direktan kanal ka Moskvi, iz Kremlja stižu poruke o pripremama za potencijalni susret Putina sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Tramp je prethodno poslao svog izaslanika na sastanak sa Putinom u Moskvi, koji je nazvao „veoma produktivnim“. Nakon toga, usledio je i Trampov poziv Zelenskom, kao i dodatni kontakti sa liderima Evropske unije.