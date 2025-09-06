Slušaj vest

Tokom početka 21. veka, struktura i taktike meksičkih narkokartela doživele su duboke i dramatične promene koje su redefinisale način na koji ove kriminalne organizacije funkcionišu.

Karteli, poput Zalivskog (Cartel del Golfo), nisu samo pojačali svoju aktivnost, već su uveli i paramilitarne metode koje su podigle nivo nasilja na alarmantne visine. Ključni trenutak u ovoj transformaciji desio se krajem 1990-ih godina, kada je pod vođstvom Osijela Kardenasa formirana naoružana jedinica poznata kao Los Zetas. Ova grupa, sastavljena od bivših pripadnika vojske i policije, posedovala je vojnu obučenost i taktike koje su za sobom ostavljale tragove razaranja širom teritorije Meksika.

Osijel Kardenas Foto: HO / AFP / Profimedia

Los Zetas dominirali u Meksiku

Los Zetas su postali sinonim za brutalnost i efektnu kontrolu teritorija, koristeći masovna ubistva, skrivene masovne grobnice i otvorene demonstracije nasilja kao sredstvo zastrašivanja i dominacije. Njihova nemilosrdnost je dovela do toga da je Zalivski kartel tokom 2000-ih dominirao gotovo svim aspektima kriminalnog tržišta droge u Meksiku, stvarajući impresivnu mrežu moći. Do sredine decenije ova dominacija bila je gotovo nepomerljiva.

S druge strane, rivalski karteli poput Sinaloa i Huaraz, iako su u početku bili inferiorni u odnosu na Zalivski kartel i Los Zetas, prilagodili su se novim okolnostima. Oni su takođe formirali svoje naoružane jedinice koje su preuzele slične paramilitarne funkcije, što je dovelo do eskalacije sukoba i širenja nasilja. Međutim, do 2015. godine, interni sukobi i razdori unutar Zetas i Zalivskog kartela doveli su do njihovog kolapsa. Nekada jedinstvene i moćne strukture razbile su se na više manjih frakcija koje su izgubile jasno vođstvo i cilj. Iako su izgubili primat, njihov uticaj se i dalje jasno osećao kroz nastavak paramilitarne prakse u drugim kartelima, kao što je primer Jalisco Nova Generacija, koji je nastavio sa brutalnim nasleđem svojih prethodnika.

Zalivski kartel Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Povratak u prošlost otkriva značajne razlike u pristupu kriminalnih grupa. Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka, iako su bande bile nasilne i opasne, postojala su nepisana pravila, koja su između ostalog zabranjivala povređivanje ili ubijanje žena i dece. Uloge žena u tim kriminalnim organizacijama bile su znatno ograničenije i uglavnom su se svodile na administrativne i logističke zadatke poput pranja novca ili upravljanja finansijama. Njihovo direktno uključivanje u nasilje, posebno u prve linije sukoba, bilo je gotovo nepostojeće.

Sa početkom 21. veka, ove norme su počele da se brišu. Sa sve većom paramilitarizacijom i militarizacijom narkokartela, žene su preuzele uloge koje su ranije bile nezamislive. Postale su ne samo logističke podrške već i aktivni učesnici u sukobima i izvršitelji najrizičnijih zadataka. Jedna od ključnih uloga bila je funkcija halkona, odnosno izviđača ili stražara. Halkoni su bili odgovorni za patroliranje određenim područjima, prikupljanje informacija i prijavljivanje aktivnosti policije, rivala i sumnjivih lica. Iako su ove pozicije bile izuzetno opasne — jer su obično nenaoružani i laki plen za suparničke bande — one su nudile mogućnost brzog napredovanja u hijerarhiji kartela za one koje bi pokazale izuzetnu sposobnost i hrabrost.

Žene koje su se istakle mogle su biti unapređene u status sikarija, odnosno plaćenih ubica, pa čak i do komandnih funkcija unutar svojih jedinica. Primer koji ilustruje ovu pojavu je La Catrina, ili Marija Guadalupe Lopez Eskivel, poznata po svojoj ulozi u kartelu Jalisco Nova Generacija. Žene u ulozi plaćenih ubica pokazale su se kao vrlo efikasno oružje u rukama kartela, između ostalog i zbog manje policijske pažnje usmerene prema njima. Dok se muškarci podvrgavaju intenzivnom nadzoru i sumnji, žene su često ostajale neprimetne, koristeći svoj izgled i sitniju građu kao taktičku prednost.

La catrina imala samo 21 godinu kad je ubijena Foto: Printcsreen

Jedna od taktičkih inovacija su takozvane “medenke zamke” — operacije u kojima žene koriste svoju privlačnost da namame mete, najčešće pripadnike rivalskih kartela, u izolovane situacije gde ih čekaju ubice. Ovaj pristup iskorišćava nepažnju i predubeđenja o ženama kao manje opasnim ili sumnjivim akterima. U meksičkom kontekstu, gde je nasilje svakodnevica, takve taktike donose efikasnost i iznenađenje u sukobima.

Jedan od najupečatljivijih primera je Hoselin Alehandra Ninjo, poznata pod nadimkom La Flaka (Mršavica). Njen nadimak oslikava kako njena vitka građa nije bila prepreka za uključivanje u nasilne aktivnosti. Njen nadimak takođe nosi simboliku povezanu sa “Svetom Smrću” (Santa Muerte), mističnim kultom koji je značajan za mnoge kriminalne grupe u Meksiku. Hoeselin je, prema dostupnim podacima, korišćena za infiltraciju i izviđanje, a postoji mogućnost da je počela kao izviđač ili čak kao prostitutka, što ukazuje na raznolike i često brutalne puteve regrutacije žena u kartelima.

Njena priča postala je poznata široj javnosti početkom 2015. godine, kada je njena fotografija objavljena na platformi Valor por Tamaulipas, koja je specijalizovana za objavljivanje podataka o kriminalnim aktivnostima. Fotografija na kojoj Hoselin pozira s oružjem i pancirnim prslukom brzo se proširila društvenim mrežama, a njena identifikacija označila ju je kao metu unutar sukoba frakcija Zalivskog kartela. Prema dostupnim informacijama, fotografija je verovatno dospela u javnost kao deo interne borbe između suprotstavljenih frakcija — Los Metros i Los Escorpiones — unutar Zalivskog kartela, a samim tim i pokušaj slabljenja protivnika.

Hoselin Alehandra Ninjo Foto: Printscreen

U periodu nakon objavljivanja fotografije, na društvenim mrežama su se intenzivno delile informacije o pripadnicima rivalnih frakcija, što je imalo za cilj da izazove hapšenja ili eliminacije od strane suparničkih kartela ili policije. Postoje indicije da je Hoselin bila deo grupe poznate kao Las Flacas, sastavljene isključivo od mladih, vitkih žena koje su se koristile za specifične zadatke unutar kartela. Iako zvaničnih potvrda o postojanju ove grupe nema, mnoge spekulacije na internetu ukazuju na njenu realnost ili barem na postojanje sličnih ženskih jedinica.

Las Flacas Foto: Printscreen

Frakciju kojoj je pripadala Hoeselin predvodio je Angel Eduardo Prado Rodriguez, poznat kao Ciklon 7, dok su suparničku frakciju Los Metros vodili Hose Ugo Rodrigez Sančez (El Gafe), Huan Manuel Luisa Salinas (Komandante Toro) i Huan Fransisko Karisal (Metro 98). U sukobu između ovih frakcija, Hoselin i njeni saborci imali su zadatak da odbrane Rio Bravo, grad u državi Tamaulipas, od upada Los Metrosa iz Reynose. Uprkos njenim naporima, Rio Bravo je bio uglavnom pod kontrolom Los Metrosa, što je eskaliralo sukobe i povećalo opasnost po pripadnike Eskorpionesa.

Anhel Eduardo Prado Rodrigez Foto: Printscreen

Nakon što je fotografija Hoeselin procurela, Los Metros su je označili kao prioritetnu metu zbog njene popularnosti i uloge u sukobu. Između 12. i 13. aprila 2015. godine, pripadnici Los Metrosa zarobili su je zajedno sa dva druga člana Los Ciklonesa, da bi ih potom brutalno likvidirali. Njeno telo pronađeno je u rashladnoj kutiji za pivo, dok su tela drugih žrtava bila pored, a sve to praćeno je porukom upozorenja rivalima — pretnjom daljih ubistava ukoliko se nastavi podrška Los Ciklonesima. Poruka je potpisana od strane člana Los Metrosa sa nadimkom “65” i predstavljala je jasnu poruku o brutalnosti sukoba.

Fotografije raskomadanih tela izazvale su ogroman šok i jasno ilustruju okrutnost i brutalnost sukoba između kartela. Dokazi mučenja i seksualnog zlostavljanja ukazuju na brutalne metode pritiska koje se koriste u cilju izvlačenja informacija, pre nego što bi žrtve bile pogubljene i raskomadane. Istražitelji su identifikovali Hoselin po tetovaži sa prezimenom Ninjo na raskomadanoj ruci. Kada je ubijena, imala je samo 25 godina.

Uz fotografiju, "Los Metros“ su napisali dve poruke pune psovki, uz upozorenje da će to "biti sudbina koja čeka sve članove "Los Ciklonesa".

Telo La Flake nađeno u rashladnoj kutiji za pivo Foto: Printscreen

- Ovo će se desiti svim prljavim ljudima koji podržavaju Ciklone, šaljite im slike, prokleti kreteni. Evo nas kako čistimo trg. S poštovanjem, 65 - pisalo je u jednoj poruci.

- Nastavite da šaljete idiote poput ovih prokletih Ciklona, kretene, jednog po jednog će vas usisati, to će se desiti svim prljavim ženama koje žele da podrže ciklone. S poštovanjem: 65 - pisalo je u drugoj poruci koju su napisali „Los Metros“.

- Ovde nas loša sreća "La Flake" tera da razmišljamo da onaj ko živi mašući mačem, gine od drugog mača, da žnješ ono što si posejao. Mi u ovoj zemlji - Sjedinjenim Državama - takođe igramo ulogu u ovoj priči: kupujemo drogu i prodajemo oružje. I nastavićemo ovako, sve dok neka druga mlada žena ne postane ubica i ne koristi nadimak "La Flaka" - zaključuje se u poslednjoj poruci.