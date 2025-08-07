Planeta
RAZVALJENA IZRAELSKA KANCELARIJA ZBOG PALESTINE, MINISTAR POBESNEO: "Nema mesta antisemitizmu"
Kancelarija izraelske avio-kompanije El Al u Parizu vandalizovana je crvenom farbom, uz ispisivanje parola poput "Slobodna Palestina", saopštile su danas vlasti.
Francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro osudio je incident, istakavši da "dela mržnje i antisemitizma nemaju mesta u zemlji", dok je izraelski ambasador u Parizu Jošua Zarka rekao da je reč o "napadu protiv izraelske kompanije i države Izrael".
Parisko tužilaštvo zasad nije komentarisalo tok istrage.
Francuska beleži porast zločina iz mržnje od napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. i izraelske ofanzive u Gazi.
Prema zvaničnim podacima, prošle godine zabeležen je rast od 11 odsto u broju rasističkih i ksenofobičnih dela.
(Kurir.rs/Reuters)
