Specijalna jedinica „Primari“ (Fantomi) tvrdi da je 7. avgusta uspešno uništila i oštetila neke od ključnih radarskih sistema ruskih snaga, stvorivši značajne rupe u ruskom radarskom pokrivanju poluostrva.

Direktan udar na „oči“ ruske PVO

Cilj operacije bile su bile tri različite vrste radarskih stanica, a iz Kijeva tvrde da su ih uništili i oštetili:

Nebo-SVU – radar velikog dometa za otkrivanje aviona i balističkih raketa

Podlet-K1 – specijalizovan za detekciju niskoletećih ciljeva

96L6E – mobilni radar za vazdušni nadzor

Uništavanjem ovih sistema ruska vojska je ostala „slepa“ u više sektora Krima, što otvara prostor za nove napade dronovima i raketama, tvrde Budanovi ljudi iz GUR-a.

Uz radare, tvrde da je pogođen i brzi desantni čamac Projeka 02510 BK-16, što po njima dokazuje da je operacija bila višeslojna i precizno koordinisana.

Fantomi pogađaju i pod kupolom

Možda najzanimljiviji element ove operacije jeste napad na solidno zaštićenu instalaciju na vrhu planine Ai-Petri, gde su Rusi držali opremu unutar zaštitnih kupola iz sovjetske ere.

Ove kupole, koje mogu da služe i kao štit od dronova, a na osnovu snimaka koje prilaže GUR, nije jasno da li su uspele da zaustave ukrajinske udarne besplotne letelice.

Meta napada bile su instalacije 3. radiotehničkog puka ruske vojske, a preciznost pogotka ukazuje na visok nivo izviđačkih i taktičkih sposobnosti Kijeva uz pomoć NATO-a.

Iako je ukrajinskim GUR jedinicama bilo lako da identifikuju ove ciljeve jer stoje još od vremena SSSR, ipak treba odati priznanje jer su uspeli efikasno da zaobiđu ruske kontramere. Ova operacija jasno pokazuje da ruske snage na Krimu nisu bezbedne te da olako shvataju situaciju.

Foto: Credit: Handout / AFP / Profimedia

Moskva u šoku, GUR objavljuje noćni video

Iako je rusko Ministarstvo odbrane tvrdilo da je oboreno 18 ukrajinskih dronova, video snimci koje je objavio GUR dokazuju da su neki ipak prošli — nekoliko preciznih udara direktno u srce ruske radarske infrastrukture.

Uništavanje ovih sistema deo je šire težnje iz Kijeva i cenatara NATO-a da se jednog dana Krim učini neupotrebljivim kao logistički i vojni centar ruske vojske. I dok svaki uspešan napad zaista pokazuje da poluostrvo koje Moskva smatra utvrđenim bastionom nije van domašaja, činjenica je da dodatno produbljuje sukob i iziskuje ruski odgovor.

Iako realna pričinjena šteta nije poznata, operacija ovih „Fantoma“ na Krimu pokazuje koliko se ratna dinamika promenila. Rusija više ne može da računa na pasivnu zaštitu i statične instalacije bez jače zaštite.