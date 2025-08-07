Slušaj vest

Izrael namerava da preuzme kontrolu nad celim Pojasom Gaze da bi osigurao sopstvenu bezbednost i uklonio palestinski pokret Hamas iz tog područja, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

- Nameravamo da uklonimo Hamas odatle da bismo osigurali svoju bezbednost i omogućili stanovništvu da bude slobodno, te da predamo Pojas Gaze civilnoj upravi, koja nije Hamas i nije neko ko se zalaže za uništenje Izraela - rekao je Netanjahu "Foks njuzu".

On je dodao da Izrael ne želi da zadrži ovu teritoriju, već namerava da uspostavi bezbednost.

- Želimo da je predamo arapskim snagama koje će njome pravilno upravljati, a ne da nam prete i da omoguće stanovnicima Gaze dobar život. To nije moguće sa Hamasom - rekao je Netanjahu.

Plan dug pet meseci

Faza plana koji se razmatra trajala bi do pet meseci, tokom kojih bi oko milion Palestinaca iz grada Gaze i drugih oblasti bilo ponovo primorano da se evakuiše u južni deo pojasa, prema rečima jednog izraelskog zvaničnika upoznatog sa predlogom. Vojska bi uspostavila posebne komplekse za smeštaj ogromnog broja raseljenih Palestinaca.

U sklopu plana, Izrael i SAD bi povećali broj lokacija za distribuciju humanitarne pomoći koje vodi kontroverzna Gaza Humanitarna Fondacija (GHF) — sa trenutna četiri na 16 punktova, rekao je zvaničnik. Operacija je namenjena povećanju pritiska na Hamas i oslobađanju preostalih izraelskih talaca, a može biti pauzirana ukoliko se Hamas vrati pregovorima, dodao je isti izvor.

Poslednja runda pregovora, koja je u početku delovala obećavajuće, propala je pre dve nedelje nakon što su SAD i Izrael povukli svoje delegacije iz Katara. Američki izaslanik Stiv Vitkof tada je optužio Hamas da pregovara "u lošoj veri". Hamas je izjavio da je spreman da se vrati za pregovarački sto, ali tek nakon što dovoljna količina humanitarne pomoći uđe u Gazu.

U utorak je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je "praktično na Izraelu da odluči da li će okupirati celu Gazu", čime je faktički dao zeleno svetlo Netanjahuu da postupi kako želi.

Izraelska vojska tvrdi da već kontroliše oko 75% Gaze nakon 22 meseca rata, koji je većinu teritorije pretvorio u ruševine i izazvao humanitarnu krizu. Proširena operacija bi uključila opkoljavanje i moguće zauzimanje malobrojnih preostalih oblasti koje još nisu pod direktnom izraelskom kontrolom, u pokušaju da se Hamas potpuno uništi.

Takav scenario bi značio da Izrael preuzima pravnu odgovornost za dobrobit Palestinaca u Gazi, gde već vlada kriza gladi.

Međutim, načelnik Generalštaba IDF-a, general Ejal Zamir, upozorio je Netanjahua na sastanku u utorak uveče da bi potpuno preuzimanje Gaze moglo da zarobi vojski u enklavi i dodatno ugroziti preostale taoce, rekli su izvori za CNN u sredu.

- Kultura rasprave je neodvojivi deo istorije jevrejskog naroda. Nastavićemo da izražavamo svoj stav bez straha – profesionalno, nezavisno i suštinski - rekao je Ejal.

Tog istog dana, krajnje desničarski ministar finansija Bezalel Smotrič pozdravio je vojne operacije u Gazi kao korak ka ponovnom naseljavanju Jevreja na toj teritoriji. Tokom posete obnovljenom naselju Sa-Nur na okupiranoj Zapadnoj obali, Smotrič je izjavio da će se Izrael "jednog dana vratiti na svako mesto s kojeg je bio proteran". Koristeći biblijski naziv za severni deo Zapadne obale, rekao je:

- To se odnosi na Gazu, a svakako i na Samariju.

Ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da većina Izraelaca podržava kraj rata u zamenu za oslobađanje preostalih 50 talaca u Gazi. Porodice talaca žestoko su osudile vladin plan o proširenju rata.

- Netanjahu radi protiv talaca - rekao je Jehuda Koen, čiji je sin Nimrod još uvek zarobljen u Gazi.

- Netanjahu radi na tome da ubije taoce time što nastavlja sa vojnim manevrima u Gazi, posebno u oblastima gde se taoci nalaze.

Organizacija Forum porodica talaca i nestalih najavila je u četvrtak protest ispred mesta održavanja sednice bezbednosnog kabineta u Jerusalimu kako bi izrazila protivljenje potencijalnoj eskalaciji rata.