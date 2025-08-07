Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp pristaće na sastanak sa Vladimirom Putinom samo ako ruski predsednik pristane da razgovara sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, javlja Njujork post, pozivajući se na zvaničnika Bele kuće.

„Putin mora da pristane da se sastane sa Zelenskim da bi se sastanak održao“, rekao je neimenovani zvaničnik. Dodao je da lokacija još nije određena.

Kremlj je ranije danas potvrdio da će se sastanak Trampa i Putina održati „u narednim danima“, a Putin je kao moguću lokaciju naveo Ujedinjene Arapske Emirate. Ali je umanjio mogućnost sastanka sa Zelenskim, rekavši da bi se sastanak mogao održati samo „kada se stvore određeni uslovi“.

„Nemam ništa protiv toga u principu, moguće je, ali se moraju stvoriti uslovi. Nažalost, još smo daleko od toga“, rekao je Putin novinarima u Kremlju.