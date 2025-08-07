Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp pristaće na sastanak sa Vladimirom Putinom samo ako ruski predsednik pristane da razgovara sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, javlja Njujork post, pozivajući se na zvaničnika Bele kuće.

„Putin mora da pristane da se sastane sa Zelenskim da bi se sastanak održao“, rekao je neimenovani zvaničnik. Dodao je da lokacija još nije određena.

Kremlj je ranije danas potvrdio da će se sastanak Trampa i Putina održati „u narednim danima“, a Putin je kao moguću lokaciju naveo Ujedinjene Arapske Emirate. Ali je umanjio mogućnost sastanka sa Zelenskim, rekavši da bi se sastanak mogao održati samo „kada se stvore određeni uslovi“.

„Nemam ništa protiv toga u principu, moguće je, ali se moraju stvoriti uslovi. Nažalost, još smo daleko od toga“, rekao je Putin novinarima u Kremlju.

Kurir.rs/Njujork post

Ne propustitePlanetaOGLASIO SE PUTIN! Sledi istorijski sastanak sa Trampom: Otkrio je gde će se najverovatnije održati i da li će se sastati sa Zelenskim!
kijev.jpg
PlanetaPUTIN ŽELI SAMIT, TRAMP ZNA ZA JADAC: Ruskom predsedniku izneo JEDAN USLOV, američki mediji se pitaju li će konačno rešiti Ukrajinu ili upasti u zamku Kremlja?
profimedia-0998566456.jpg
PlanetaTRAMP OTKRIO KADA ĆE SE SASTATI PUTIN I ZELENSKI! Američki lider rešio da okonča rat, ovo je termin!
zelenski-putin.jpg
Planeta"PUTIN IZLUĐUJE TRAMPA, NARCISOIDNOG ČOVEKA": Nina oplela po američkom predsedniku, ni Zelenski nije pošteđen: "Objasnili su mu da mu govori 'car si'"
kijev.jpg
PlanetaŽESTOK NAPAD DRONOVIMA NA RUSIJU! Ukrajinci gađali Moskvu, Sankt Peterburg i ostale gradove! (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
Planeta"PUTIN SE PLAŠI AMERIKE"! Zelenski: Tramp može da okonča rat, Rusi razumeju samo silu
profimedia-0998566456.jpg
PlanetaOVO JE MOĆNO ORUŽJE KOJE TRAMP ŠALJE U UKRAJINU: Šta je "patriot", PVO sistem kojim će Zelenski očistiti ukrajinsko nebo? Jedna baterija - jedna milijarda!
Donald Tramp, Volodimir Zelenski i sistem Patriot
Planeta(MAPA) OVO SU KLJUČNI PRAVCI RUSKE OFANZIVE U UKRAJINI! Vojska napreduje, ali sporo - borbe sve intenzivnije i sve krvavije – hoće li Putinova invazija uspeti?
Mapa situacije u Ukrajini
Planeta"PUTIN ŽELI DA NASTAVI DA UBIJA LJUDE": Trampove reči šokirale Moskvu, predsednik SAD najavio nastavak podrške Ukrajini
ukraina-foto-shutterstock-1331092814-epa-yuri-kochetkov-ap-eva-vucci.jpg