Indijske državne naftne kompanije privremeno su prestale da kupuju rusku naftu pošto je američki predsednik Donald Tramp uveo nove carine Nju Delhiju zbog trgovinske saradnje sa Moskvom.

Prema pisanju Blumberga, kompanije Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp i Hindustan Petroleum Corp su odlučile da preskoče sledeću rundu kupovine ruske sirove nafte i čekaju dalja uputstva indijske vlade.

Odluka dolazi samo dan pošto je Tramp najavio stroge tarife za Indiju, kažnjavajući je zbog nastavka uvoza ruske nafte uprkos pokušajima Zapada da izoluje Moskvu. Nju Delhi je juče nazvao odluku Bele kuće „nepravednom“, ali Tramp nije pokazao znake popuštanja.

ap-alex-brandon-2402202004.jpg
Foto: AP/Alex Brandon

Mogući poremećaji na svetskom tržištu nafte

Ako Indija, jedan od najvećih svetskih uvoznika, zaista smanji kupovinu od Rusije, mogla bi da usledi trka za alternativnim izvorima, pre svega u zemljama Bliskog istoka, Afrike i Sjedinjenih Država.

Indijski naftni sektor sada čeka signal od vlade o tome da li i kako da nastavi kupovinu od Rusije uprkos mogućim sekundarnim sankcijama.

Kurir.rs/Blumberg

