Dvojica pripadnika državne policije ranjena su u pucnjavi na severoistoku Pensilvanije, potvrdio je guverner Džoš Šapiro. Prema informacijama, policajci su pogođeni tokom intervencije po prijavi i prevezeni su u bolnicu.

- Pre otprilike sat vremena u okrugu Saskehena, dvojica policajaca su ranjena iz vatrenog oružja. Lori i ja se molimo za njih - izjavio je Šapiro, pozivajući se na svoju suprugu.

Vest je saopštio tokom javnog događaja u blizini Filadelfije, nakon čega je najavio da odlazi na mesto incidenta.

Pucnjava se dogodila oko 63 kilometra severno od grada Skrentona, u ruralnom delu države. Informacije o napadaču još uvek nisu objavljene, saopštila je državna policija.

Američki senator iz Pensilvanije, Dejv Mekormik, rekao je da pažljivo prati situaciju i izrazio zabrinutost zbog napada na pripadnike snaga reda.