PUCNJAVA U AMERICI: Ranjena dvojica policajaca, hitno prevezeni u bolnicu
Dvojica pripadnika državne policije ranjena su u pucnjavi na severoistoku Pensilvanije, potvrdio je guverner Džoš Šapiro. Prema informacijama, policajci su pogođeni tokom intervencije po prijavi i prevezeni su u bolnicu.
- Pre otprilike sat vremena u okrugu Saskehena, dvojica policajaca su ranjena iz vatrenog oružja. Lori i ja se molimo za njih - izjavio je Šapiro, pozivajući se na svoju suprugu.
Vest je saopštio tokom javnog događaja u blizini Filadelfije, nakon čega je najavio da odlazi na mesto incidenta.
Pucnjava se dogodila oko 63 kilometra severno od grada Skrentona, u ruralnom delu države. Informacije o napadaču još uvek nisu objavljene, saopštila je državna policija.
Američki senator iz Pensilvanije, Dejv Mekormik, rekao je da pažljivo prati situaciju i izrazio zabrinutost zbog napada na pripadnike snaga reda.
Kurir.rs/Agencija