Hamas je danas saopštio da izjava izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, u kojoj je rekao da Izrael namerava da preuzme vojnu kontrolu nad celim Pojasom Gaze, predstavlja "državni udar" usred pregovora o prekidu vatre u Gazi.

Hamas je osudio izjavu izraelskog premijera za Foks njuz, rekavši da "ratni zločinac Netanjahu planira da nastavi svoj pristup genocida i raseljavanja" Palestinaca u Gazi.

U saopštenju se ističe da Netanjahuove izjave predstavljaju vraćanje toka pregovora o primirju unazad i "jasno otkrivaju prave motive koji stoje iza njegovog povlačenja iz poslednje runde, uprkos tome što je konačan sporazum bio blizu“.

"Potvrđujemo da će Gaza nastaviti da se suprtostavlja okupaciji i pokušajima da se nad njom nametne starateljstvo. Proširenje agresije protiv palestinskog naroda neće biti laka šetnja, a cena će biti visoka i skupa za okupaciju i njenu nacističku vojsku“, naveo je Hamas.

Netanjahu je u intervjuu za Foks njuz, pred početak sastanka kabineta za bezbednost, rekao da namerava da preuzme kontrolu nad Pojasom Gaze, ali da „ne želi da je zadrži".

Netanjahuovi planovi da proširi ofanzivu Izraela u Gazi pokazuju da mu je cilj da žrtvuje izraelske taoce zarad svojih ličnih interesa, dodaje Hamas u saopštenju, prenosi Rojters.

Kako je preneo Kanal 12, u Jerusalimu je počeo sastanak izraelskog bezbednosnog kabineta, na kojem se razmatra predlog o potpunoj vojnoj okupaciji Pojasa Gaze.