Slušaj vest

Venecuelanski ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo (Cabello) izjavio je danas da su bezbednosne službe sprečile bombaški napad u trgovinskoj zoni Karakasa, optužujući opoziciju i SAD da su inspiratori.

Vlasti redovno osuđuju stvarne ili izmišljene zavere usmerene na destabilizaciju zemlje ili smenu predsednika Nikolasa Madura (Nicolas).

Na konferenciji za novinare na koju je pozvana samo provladina štampa, Kabeljo je objasnio da su snage reda zaplenile vreću sa tri kilograma dinamita koja je ležala na zemlji na čuvenom trgu Venecuela u glavnom gradu i uhapsile čoveka koji ju je postavio.

"Taj čovek je otišao da postavi tu bombu da ubije veliki broj ljudi. Da je eksplodirala u autobusu kojim je stigao, koliko bi ljudi poginulo? Niko ne bi preživeo", rekao je Kabeljo.

Ministar je objavio video u kojem taj čovek kaže da je prihvatio 20.000 dolara da tamo ostavi vreću.

Prema fotografijama koje je ministar pokazao, torba je sadržala šest štapića dinamita i detonatore.

Najmanje 13 ljudi je uhapšeno tokom operacije, prema Kabelju, koji tvrdi da opozicija nastoji da "generiše akte nasilja".

Ministar je predstavio organizacionu šemu navodne kriminalne mreže, na čijem vrhu je bila američka zastava, ali bez identifikacije pojedinaca.

Liderka opozicije Marija Korina Mačado (Corina Machado), koja se krije od predsedničkih izbora u julu 2024. godine, takođe se pojavljuje na organizacionoj šemi, zajedno sa drugim liderom opozicije Huanom Pablom Gvanipom (Juan Guanipa) ispod kojeg crvenim slovima piše reč "zarobljen". Gvanipa je uhapšen u maju.

Opozicija, koja redovno poriče umešanost u zavere, tvrdi da je pobedila na predsedničkim izborima u julu 2024. godine navodeći da je vlada koristila prevaru kako bi omogućila Maduru da osvoji treći šestogodišnji mandat.

"Nisu mogli da svrgnu predsednika putem izbora, nisu mogli da okončaju revoluciju, pa se okreću nasilju", rekao je Kabeljo.