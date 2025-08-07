Slušaj vest

Aleksandar Sirski, vrhovni komandant ukrajinske vojske, priznao je ozbiljan propust u odbrani tokom ruske operacije „Potok“, kada su ruske trupe iskoristile gasovod za iznenadni upad u Kursku oblast.

Aleksandar Sirski Foto: Volodymyr Tarasov / Zuma Press / Profimedia

Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine (OSU), Aleksandar Sirski, javno je priznao neuspeh ukrajinske vojske tokom ruske operacije „Potok“ u Kurskoj oblasti.

U intervjuu za ukrajinski TV kanal TSN, Sirski je istakao da su ukrajinske trupe pogrešile što su potcenile drskost i neočekivanost poteza ruskih snaga koje su upotrebile gasovod kako bi iznenada upale u grad Sudža, koji je tada bio pod kontrolom Ukrajine.

„Imali smo informacije da bi mogli da koriste te gasovode. Dobili smo zadatak da nadgledamo ta područja na kojima bi mogli da se pojave. Međutim, verovatno je došlo do nekog propusta, nešto smo prevideli, ili možda nismo uzeli u obzir hrabrost i smelost tih akcija“, rekao je Sirski, priznajući time ozbiljan bezbednosni propust.

Foto: Printskrin X

Ruske trupe su, prema dostupnim informacijama, iskoristile podzemni gasovod kako bi neopaženo izvršile prodor i napad na ukrajinske položaje, što je izazvalo šok i među komandnim strukturama OSU.

Ruski vojnici su se kretali oko 15 kilometara unutar gasovoda, koji je Moskva donedavno koristila za slanje gasa u Evropu. Neke ruske trupe provele su nekoliko dana u cevi pre nego što su napale ukrajinske jedinice u blizini grada Sudža.