Veliki požar koji je od utorka zahvatio 16.000 hektara šuma i sela na jugu Francuske stavljen je pod kontrolu, saopštile su danas lokalne vlasti.

Vatrogasci će i narednih dana ostati raspoređeni u tom području kako bi obezbedili lokaciju i sprečili eventualno ponovno izbijanje požara, dodaje se u saopštenju, prenosi Rojters.

Stanovnicima pogođenim požarom i dalje nije dozvoljen povratak u domove bez zvanične dozvole, jer su mnogi putevi i dalje zatvoreni i potencijalno opasni zbog pričinjene štete i oborenih dalekovoda.

Najveći požar u Francuskoj u poslednjih skoro osam decenija odneo je život jedne žene za koju su zvaničnici rekli da je ignorisala naređenja za evakuaciju.

U požaru je povređeno i 18 osoba, uključujući 16 vatrogasaca.

Na vrhuncu krize, oko 5.000 domaćinstava ostalo je bez struje, a oko 1.500 njih i dalje nema električnu energiju, saopštile su lokalne vlasti.

Prema zvaničnim podacima, ovo je najozbiljniji šumski požar u Francuskoj od 2006. godine, kada je počelo sistematsko beleženje takvih nesrća i najteži za mediteranski deo zemlje još od 1970-ih godina.