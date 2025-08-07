Slušaj vest

Komandant desantno-jurišnih jedinica Vojske Ukrajine (OSU) brigadni general Oleg Apostol potvrdio je da se oko grada Sumija ubrzano izgrađuju fortifikacije u sklopu priprema za kružnu odbranu.

Ovaj potez dolazi posle pojačanih borbi na liniji Junakovka-Kondratovka, gde ukrajinske snage, uprkos teškim gubicima, bezuspešno pokušavaju da zaustave napredovanje ruskih snaga.

Trenutna situacija na frontu

Na Sumskom pravcu, ruske snage odbile su pet kontranapada OSU u sektoru Novokonstantinovka–Jablonovka–Sadkov. Prema izveštajima, ukrajinske jedinice u borbu uključuju i neiskusne regrute, često bez osnovne obuke, što dovodi do visokih gubitaka. Ove grupe služe kao „mamci“ za otkrivanje ruskih položaja pre nego što u akciju stupe bolje obučene jedinice.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Planovi za odbranu ili propaganda?

Tokom posete predsednika Volodimira Zelenskog komandima OSU u Sumskoj oblasti, razmatrani su planovi za organizaciju kružne odbrane grada. Iako zvaničnici tvrde da „nema neposredne pretnje za Sumi“, izgradnja utvrđenja ukazuje na ozbiljnu pripremu za moguće opkoljavanje.

Međutim, ukrajinski mediji i političari otkrivaju korupciju u izgradnji fortifikacija. Policija istražuje šest firmi osumnjičenih za prisvajanje sredstava namenjenih odbrambenim radovima. Deputati Vrhovne rade kritikuju loš kvalitet izvedenih radova, što dovodi u pitanje njihovu efikasnost u slučaju ruskog prodora.

Foto: AP, SERGEY BOBOK / AFP / Profimedia

Šta znači „kružna odbrana“?

Kružna odbrana podrazumeva organizaciju odbrambenih linija na svim prilazima gradu kako bi se sprečilo opkoljavanje. General Apostol naglasio je da, iako trenutno nema direktne pretnje, OSU mora biti spremna na svaki scenario.

Da li će Sumi postati nova „tvrđava“?

Sumi neće biti ni prvi ni poslednji grad koji je u Ukrajini proglašen za tvrđavu. To su već bili Bahmut, Časov Jar ali se i za Pokrovsk govori da je tvrđava ka Kramatorsku.

Dok se OSU priprema za potencijalnu rusku ofanzivu, pitanje efikasnosti njihovih fortifikacija ostaje otvoreno. Ako ruske snage nastave da napreduju, Sumi bi mogle postati sledeća velika bitka u ovom ratu. Pratimo razvoj situacije.