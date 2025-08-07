Slušaj vest

Da bi se rat okončao u korist Ukrajine vojnim sredstvima, potrebno je naneti neprijatelju takve gubitke koji će ga primorati na ustupke, izjavio je Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski u intervjuu za TSN.

Na pitanje novinara da li vidi neke izglede za okončanje rata vojnim sredstvima, Sirski je odgovorio da se "rat mora završiti na način koji je nama koristan".

"Moramo učiniti sve za ovo. To jest, moramo pobediti, a ne povući se. Moramo uništiti neprijatelja. Moramo mu naneti takve gubitke da će pristati da okonča ovaj rat. I pristati da okonča ovaj rat ne sa pozicije sile, već pod našim uslovima“, odgovorio je komandant.

Kurir.rs/TSN/Agencije

